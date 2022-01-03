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許多國外研究指出，多數猝死原因都跟心血管疾病有關，其中冠狀動脈疾病患者大多無任何症狀，且國外統計也發現，5成以上患者發生猝死之前不僅沒有其他症狀，也不知自己有心臟疾病，一旦發作就得面臨心肌梗塞、甚至死亡。澄清醫院中港院區心臟內科張耿豪醫師指出，這名患者在救護車上不僅緊急使用AED電擊3次，也持續CPR，但到達急診時仍未有脈搏，經過急診再次去顫電擊跟繼續心肺復甦術，才好不容易恢復自發性心跳。
低溫治療降低腦部傷害 爭取身體復原時間
張耿豪醫師說明，因急診評估與心臟疾病有關，因此執行急心導管，發現右冠狀動脈完全阻塞，經過支架置放後，總算回復血流，心跳也逐漸穩定，但病患昏迷指數只有3分，考量有腦部損傷壞死風險，恐演變植物人，因此在血壓穩定後立刻執行低溫治療，透過降低體溫以降低腦部及全身的代謝，進入深度休息的狀態，每減少一度就能減少6至8%腦部氧氣代謝率，並抑制自由基反應，來減少缺氧後的腦損傷，為身體爭取復原的時間。
養成良好生活習慣 維持健康主要關鍵
所幸患者經五天的低溫治療後已完全清醒，且不到一星期就順利出院，其中患者在恢復意識後，更述說自己一直朝著不知處的遠方亮點一直走一直走，聽到有人喊他名字，但一回頭就發現自己已躺在醫院的病床。張耿豪醫師強調，患者所看到的景象也就是所謂「瀕死經驗」，最重要仍是平時養成規律作息及健康飲食，且配合運動習慣，若有慢性疾病也因定期服藥控制，才是維持健康的關鍵。
資料來源：健康醫療網 39歲男追劇突無呼吸心跳 經急救採低溫治療撿回一命
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