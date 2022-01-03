紀念 35 年的歷史　Fiat Uno Ciao 最終限量版推出

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Fiat Uno Ciao 僅提供 Silverston Grey 單一外觀塗裝，搭配深色 14 吋鋁圈、黑色外後視鏡蓋、同車色門把手、義大利國旗色的 Uno 徽飾，以及車門上的"La Storia Di Una Leggenda"貼紙。
進入到車內，Uno Ciao 結合灰色和黑色內裝來鋪陳，中控台上設有 001 到 250 專屬限量編號。配備方面配有空調、LCD 行車資訊幕、中央扶手、藍牙、USB 插孔、雙氣囊、電動車窗、ABS、EBD、ISOFIX 等，後排座椅也具備分體和折疊功能。
動力部分，Uno Ciao 採用 1.0 升 Firefly Evo 四缸引擎，採用無鉛汽油可發揮 72hp 最大馬力、採用乙醇汽油則為 75hp，均可發揮 93Nm 最大扭力。
說起 Fiat Uno 的歷史，可以說起 1983 年由 Giorgetto Giugiaro 所設計的五門掀背車款，在國內 80 年代中晚期也由三信商事曾引進。而 Uno 掀背車系於 1989 年進行了改款，最終於 1995 年結束生產。而 Uno Ciao 最早於 2010 年登場，分別於 2014 年、2016 年經歷兩次改款，並且預定在 2021 年底畫下休止符。