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走向多元電動化未來　Lotus 宣布 Elise、Exige 和 Evora 停產

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-03 19:25:40

Lotus 日前宣布 Elise、Exige 和 Evora 最後一部量產車駛出生產線，隨著這三部膾炙人口的輕量跑車走入歷史，意味著 Lotus 將邁入全新階段，走向多元化產品與新能源市場。

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根據 Lotus 的計畫，除了在明年推出 Type 132 純電動 SUV 之外，2023 年時將帶來代號 Type 133 的 E-segment 的純電動四門跑房車，2025 年時推出代號 Type 134 的 D-segment 純電動 SUV，2026 年時則發表代號 Type 135 的純電動跑車，此前該廠已發表純電動跑 Evija，在後續的產品加入後，使品牌逐步轉型電動化。

此次停產的 Elise、Exige 和 Evora，其中 Elise 總計生產 35,124 輛，最後一輛是黃色 Sport 240 Final Edition；Exige 總計生產 10,497 輛，最後一部為 Cup 430 Final Edition ，並身披傳統賽車綠色塗裝；至於 Evora 總產量則為 6,117 輛，最後一輛為採深金屬灰色烤漆的 GT430 Sport 車型。這三部車將預留在原廠的博物館，成為收藏歷史的一部分。

雖然 Lotus 預計轉型為多元化的純電品牌，不過今年仍推出了 Emira 手工跑車，提供 3.5 升 V6 機械增壓引擎和 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎兩款傳統燃油動力配置，對於熱愛內燃機的玩家來說，應該是最後入手的機會了。

Emira 將成為品牌最後一款採用內燃機動力的車款。
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