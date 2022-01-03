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新台幣 320 萬元起　BMW iX 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-03 19:25:40



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BMW 總代理汎德於今日 12/30 起至明年 (2022) 1/2 間，選在台北 101 水舞廣場舉辦 BMW NEXTGEN EXPO 未來特展，今日也正式發表甫於今年 7/29 展開預售的全新純電動休旅車 iX，引進編成與建議售價分別是 xDrive40 旗艦版 (新台幣 320 萬元起) 及 xDrive50 旗艦版 (新台幣 390 萬元起)，均較預售時漲 4 萬元，目前已接獲超過 600 張訂單。

BMW iX 正式在台上市
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外觀方面，iX 配置線條細長的 LED 頭燈組，水箱罩承襲直立式雙腎型設計，內部導入 Shy Tech 隱形科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。車側採用無窗框車門及隱藏式把手，車尾燈具融入尾門線條，並將後鏡頭嵌入廠徽當中，全車也配置 Sport Package 運動化外觀套件。

BMW iX 正式在台上市
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內裝方面，iX 採用天然真皮包覆內裝，也天然橄欖葉鞣製的材質，搭配全新排檔座設計、水晶內裝套件、電控調節採光全景式玻璃車頂，以及結合 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕的一體式曲面螢幕，配上 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，亦支援智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合功能，更配備 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，藉由 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，駕駛無需取出 iPhone 即可解鎖車門。娛樂部分則配置 18 具揚聲器 655W harman/kardon 音響。

BMW iX 正式在台上市
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動力配置方面，iX 採用全新第五代 eDrvie 科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，整合電動馬達、動力控制模組與變速系統，搭配鋰電池模組。xDrive40 搭載 76.6kWh 容量電池，可輸出 326hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成，WLTP 最高續航里程為 425 公里；xDrive50 搭載 111.5kWh 容量電池，可輸出 523hp 最大馬力及 765Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成，WLTP 最高續航里程為 630 公里，最快約 10 分鐘可增加 150 公里續航里程，還具備與 Hans Zimmer 合作開發的電能聲浪。

充電規劃方面，總代理汎德自 2014 年導入 i3 及 i8 時期便著手設置目的地充電站，今年攜手全國經銷商，規劃在明年第一季起陸續完成 14 處 BMW i 直流高速充電站的建置作業，也與中興電工 iCharging 合作建立高速公路休息區或高鐵站等地點的充電站，搭配全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座，打造環台充電網，並提供車主安裝 BMW Charging App 軟體來掌握全國可用充電站資訊。

BMW iX 正式在台上市
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