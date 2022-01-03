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新台幣 86.8 萬元起　2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-03 19:25:40

台灣福斯汽車日前推出 2022 年式  Volkswagen T-Cross 車系，編成與建議售價分為 230 TSI Comfort (新台幣 86.8 萬元起，漲 4 萬且改為受訂生產)、230 TSI Life (新台幣 95.8 萬元起，漲 4 萬)、230 TSI Style Design (新台幣 104.8 萬元起，漲 5 萬) 及 230 TSI Style R-Line (新台幣 109.8 萬元起，漲 5 萬)。

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2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
2022 年式 T-Cross 相較於 2021 年式車型，針對 IQ.DRIVE 智能輔助駕駛系統進行提升，在全車系標準配備 ACC 主動式固定車距巡航系統的基礎上，於 230 TSI Style Design 及 230 TSI Style R-Line 車型增加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統及主動式車道修正輔助系統，達到 Level 2 的半自動駕駛輔助程度。

2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
動力配置方面，2022 年式 T-Cross 車系維持採用 230 TSI 汽油動力，搭載 999cc 直列 3 缸渦輪增壓引擎，於 5,000~5,500rpm 間可輸出 115hp 最大馬力，於 2,000~3,500rpm 間可輸出 20.4kg-m 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，平均油耗自 17.7km/L 進步為 18.1km/L。

2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
台灣福斯汽車在 2022 年式 T-Cross 上市之際，提供優惠現金折扣方案，現有 Volkswagen 車主享有新台幣 4 萬元的舊換新購車補助金，除 230 TSI Comfort 車型外均可選擇新台幣 80 萬元 40 期低利率貸款，並且附上價值新台幣 14,400 元的免費第五年延長保固。

2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
2022 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市
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