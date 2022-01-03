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新台幣 348 萬元起　2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-03 19:25:40

台灣捷豹路虎近日推出 2022 年式 Jaguar I-Pace，維持與 2021 年式相同的 EV400 S 單一編成，建議售價上漲 2 萬元來到新台幣 348 萬元起。

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2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市
2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市
2022 年式 I-Pace 相較於 2021 年式車型，迴轉半徑自 6.19 公尺變為 6.38 公尺，電動啟閉尾門升級感應功能，Apple CarPlay/Android Auto 升級無線連結功能，ACC 主動式定速含車流排隊輔助功能升級方向盤輔助功能，可與 LKA 車道維持輔助系統連動，達到 Level 2 的半自動駕駛輔助等級，其餘配置則保持不變。

2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市
2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市
動力配置方面，I-Pace EV400 S 擁有前後軸各 1 具永磁式電動馬達構成四輪驅動，最大馬力達到 400ps，峰值扭力來到 696Nm 之譜，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.8 秒完成。續航表現方面，I-Pace 採用 90kWh 容量的鋰電池，在 WLTP 測試之下具有 470 公里的最大續航力，透過 7KW AC 家用壁掛式充電器約需 10 多小時可充飽，若以 100kW DC 充電則需約 40 分鐘可充至 80% 電量。

2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市
2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市
Jaguar I-Pace 推出迄今已超過 3 年，也是國內傳動豪華品牌中較早引進的車型，新年式車型總算將 Level 2 駕駛輔助補上，也提升科技便利配備，更具有面對競爭日漸激烈的電動 LSUV 市場的本事。

2022 年式 Jaguar I-Pace 正式在台上市
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