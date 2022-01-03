Ford Focus ST 6MT NO.001 – 熱血手排分子駕到 !

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第四代 Ford Focus ST-Line 經過一年半、2.5 萬公里的長期使用體驗，無論在空間機能、動力性能以及安全配備，在同級當中比較起來都屬於水準之上，令編輯部留下深刻的印象，仍是後續進行新車試駕的比較基準車款。經過一年半、2.5 萬公里的長期使用體驗，Focus ST-Line 無論在空間機能、動力性能以及安全配備，在同級當中比較起來都屬於水準之上，即便目前已經退出長測陣容，其均衡的深刻演出仍成為編輯部後續進行新車試駕的比較基準車款。
在一般標準車型在市場獲得成功後，福特六和於 2020 年正式引進第四代 Focus ST，更為進階的性能表現自然受到追求熱血駕馭消費者的推崇，加上較第三代全面的進步科技，並以自排車型作為銷售主力的策略，以及旅行車款的引進，使得購買誘因高出不少，在消費者接受度提高的狀況下，Focus ST 全車系自 2020 年上市一年多來累積銷售台數超過兩千台，大幅度提升了市場規模。
第四代 Focus ST 自排以及旅行款的引進，大幅度提升消費者接受度，使得 Focus ST 的市場規模較以往提升不小。在銷量大躍進催生之下，福特六和積極回應市場需求，在 ST、ST 旅行車之後，再度於今年 9 月導入 Focus ST 6MT 手排車型，發表立刻售罄的現象顯示國內仍有追求高度駕駛樂趣的族群。有鑑於對 Focus 車系的喜愛以及久違周末晨跑的樂趣，7Car<小七車觀點>執行長小七哥也決定購入此車作為個人的「Fun Car」使用，來重溫手排車的駕駛快感。
有鑑於對 Focus 車系的喜愛以及久違周末晨跑的樂趣，7Car<小七車觀點>執行長小七哥決定重拾手排車的駕馭樂趣，購入 Focus ST 6MT作為個人的「Fun Car」使用。其實過去二十年以來，每一款 Focus ST 福特六和均有引進國內市場販售，不過先前僅有手排車型的選項，導致不少現代年輕族群卻步，使得 Focus ST 成為了市場上的稀有物種。不過囿於限量的身分，第四代 Focus ST 手排也注定是車系當中的少數，不過其較自排車型專屬的手排設定，以及起步模式 (Launch Control)、退檔補油 (Rev-matching)等功能，加上排氣聲浪也經過特別調校，提供較自排版本更澎湃的回壓放炮聲，濃厚的熱血風格應能吸引不少關注。
在購入 Focus ST 6MT 後，雖然本車不屬於編輯部的長測車輛，但後續仍將不定期分享手排車相關觀念的使用心得，敬請關注後續的文章或影音報導。