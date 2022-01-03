Citroën C5 Aircross No.008 ---- 純都會區行駛感受

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在市區合理的行車速域內，C5 Aircross 的 EAT8 手自排變速箱在調校邏輯上與常見的日系或德系車不太相同，可感受到原廠特別加強其滑行的特性，因此以一般密集加減速的開法來使用，或感受到進退檔間的頓挫，若能將視線放遠，並預測路況的方式來善用其滑行特性，則可獲得平順的行駛體驗。
當然在需要更強勁的加速動能時，通常開習慣自排車的駕駛會持續踩住油門踏板，此時會發現到 C5 Aircross 的換檔過程會因轉速的落差而影響舒適性，若能將手排車的油門踩踏邏輯來使用則可避免此問題。
動態感受方面，C5 Aircross 的煞車踏板調校十分靈敏，只要用腳輕點便會相當有減速感，而原廠在煞車踏板的行程當中沒有留下太多間隙，若以一般日系車的開法來使用，容易造成點頭或不舒適的情形，適應後則會發現其回饋極為接近腳部的施力程度，趨近早期的 Citroën BX 與 Xantia 等車款，在都會區車流量大的狀態中行駛，可更精準地掌控煞車力道。
本週使用情形方面，C5 Aircross 主要由小七哥本人駕駛，作為台北市區上下班通勤、公務往返及日常代步之用，自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，累積行駛約 294.6 公里後添加 39.83 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 7.3964km/L。