【油價公告】中油、台塑宣布明(3)日起國內汽油漲 0.9 元、柴油漲 0.9 元
7Car 小七車觀點
2022-01-03 19:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (3) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.4元。
台灣中油表示，本週受俄羅斯看好全球經濟成長、印度11月原油進口量月增7.5%及美股大漲等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價上漲4.59美元，新臺幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算漲幅為4.73%。配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，下週汽、柴油價格每公升實際各調漲0.9元。未來95無鉛汽油價格如達到30元，將啟動油價平穩措施，即汽油上漲超過各門檻之部分由台灣中油及政府依序分別吸收25%、50%及75%，以減輕民眾負擔及降低對物價之衝擊。
台塑石化台塑石油表示，受到部分產油國因維護問題而中斷原油供應，以及美國原油庫存持續減少等因素影響，促使本週國際油價上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年1月3日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.9元/公升，柴油批售價格0.9元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。