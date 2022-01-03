新台幣 108.5 萬元起　2022 年式 Mitsubishi Eclipse Cross 正式在台上市

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2022 年式 Eclipse Cross 與 2021 年式保持相同配置，屬於小改款後的造型，車頭換上新款 Dynamic Shield 保險桿，鍍鉻飾條重新設計，LED 分離式頭燈之上燈具造型變得更為細長，下方燈具也有所調整，頭燈具備手動水平調整功能，輪圈維持與小改款前的相同樣式，車尾換上重新設計的 LED 導光條燈組，保險桿下方護板與車頭同樣以三塊車身同色烤漆搭配黑色烤漆材質來呈現。
內裝方面，2022 年式 Eclipse Cross 的座艙採用黑色搭配銀色飾板，座椅採用淺灰色皮質設計，雙前座均可進行 8 向電動調整，中控台上方搭載 Panasonic 9 吋多媒體觸控主機，其安裝位置向駕駛人及前座乘客更為靠近，並加入實體鈕，改善使用體驗，至於原有的觸控板則由新的儲存空間取代。
安全防護方面，2022 年式 Eclipse Cross 全車系標準搭載 ACC 主動車距控制巡航系統、FCM 主動式智慧煞車含行人偵測、LDW 車道偏移警示、LCA 車道變換輔助、RCTA 後方來車警示、BSW 盲區偵測警示、AHB 智慧型遠光燈自動切換等。
動力配置方面，2022 年式 Eclipse Cross 維持採用 1.5 升直列 4 缸汽油渦輪引擎，搭配可模擬 8 速換檔功能的 CVT 變速箱，卓越型為前輪驅動，旗艦型則配置 S-AWC 超能全時四輪控制系統。最大馬力維持 163ps/5,500rpm、最大扭力 25.49kgm/2,400~4,500rpm。
在 COVID-19 疫情影響之下，連帶造成原物料及航運成本上漲，使多款新車面臨漲價或配備刪減等調整，如今 2022 年式 Eclipse Cross 在配備水準維持不變的情況下也調漲售價來因應。7Car<小七車觀點> 將持續關注各品牌新年式車款售價與配備調整的最新消息。