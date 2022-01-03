新台幣 52.9 萬元起　2022 年式 Mitsubishi Colt Plus 正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022 年式 Colt Plus 維持與 2021 年式相同的基本配置，享樂型擁有前霧燈、前/後駐車雷達、14 吋鋁圈 (175/65R14)、車燈熄火自動關閉系統、自發光儀錶附高 IQ 行車資訊顯示幕、皮椅及 2 支高傳真揚聲器，輕鬆型升級 15 吋鋁圈 (185/55R15)、LED 定位燈、鑽帶方向燈/電摺車側後視鏡、車門勁黑飾貼、遙控電動啟閉尾門、高 IQ 感應鑰匙、晶片防盜、PUSH START、門內把手銀色塗裝、駕駛座中扶手、副駕駛座椅前翻置物空間、後座中扶手附雙置杯座、One-Touch 快倒後座椅 (後座椅背角度可調) 及 4 支高傳真揚聲器，置物空間最大可達 620 公升。
圖為 Colt Plus 享樂型。
圖為 Colt Plus 輕鬆型。
安全防護方面，2022 年式 Colt Plus 標準配備 ASC 車身動態穩定控制系統、TCL 循跡防滑控制系統、ABS/BAS/EBD 煞車輔助系統、HSA 陡坡起步輔助系統、HBA 液壓煞車輔助系統、雙前座 SRS 氣囊、光感應自動啟閉頭尾燈、ISO-FIX 兒童安全座椅固定機構、TPMS 無線胎壓偵測系統及 ESS 智慧型緊急煞車警示系統等安全配備。
動力配置方面，Colt Plus 採用 1,499cc MIVEC 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 112ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 15kg-m 峰值扭力，搭配附 7 速 SPORTS-MODE 手自排的 CVT 無段變速系統，平均油耗介於 15.9~16.1km/L 之間。
Colt Plus 自 2007 年 3 月於國內登場迄今，經歷多次改款，為中華汽車旗下相當長青的入門車款，如今在 2022 年式反應成本而提升售價，可能會對預算型的買家的購車意願，市場的反應有待繼續觀察。