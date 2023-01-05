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小甜甜遭家暴！就算只打一次　絕不允許說「那又沒什麼」

▲家暴零容忍！無論下手程度嚴重與否，或是就算只有一次，不對就是不對，絕不能允許「那又沒什麼」的說法。（示意圖／Shutterstock）
▲家暴零容忍！無論下手程度嚴重與否，或是就算只有一次，不對就是不對，絕不能允許「那又沒什麼」的說法。（示意圖／Shutterstock）

姊妹淘

我們似乎對家庭暴力也非常寬容。即使發生了身體暴力，也會說那是別人的家務事，不用理會；或說家人之間也可能會這樣，表現出錯誤的寬容態度。對韓國人而言，所謂的家人是什麼？就是能夠隨意地壓榨和剝削身體和情感的對象嗎？因為是自己人，所以就能不加以尊重或不遵守禮儀嗎？

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一個令人玩味的事實是，在過去存在著奴隸制度的美國，為了掩蓋主人和奴隸間剝削者與被剝削者的關係，總是強調以嚴格的關懷與服從組成像「家庭」的關係。如果所謂的家人，是以「美好的犧牲」、「服從與恭敬」之名來行剝削之實，為了人們的心理健康和幸福，韓國式的家庭或許從頭開始重建會比較好。

人們對於虐待的認知似乎仍十分有限。不僅是外表明顯可見的身體虐待，還包括對子女說「你怎麼除了這個什麼都不會？」等言語虐待。有很多人不知道這也算是虐待。在年幼子女的人生當中，最重要的人就是父母。試著想想，如果人生中最重要的人說出懷疑自己的資質、貶低自己的話，應該會讓人不由得也懷疑起自己的價值與生活的意義吧。如果本應提供安全感的家庭，令人感覺就像一座凶猛野獸盤踞的叢林，我們到底還能在哪裡找到安心的棲身之所呢？

如果這種程度就叫虐待，在韓國應該沒有人沒被虐待過吧？沒錯，無論是多麼稀鬆平常的事，不對就是不對。一般的傷口，並非就不是傷口。在一項追蹤了兩年的研究報告中，證實了一件事：養育者愈常吼叫或口出惡言，孩子的攻擊行為與憂鬱症就愈嚴重。此外，對孩子犯下傷害性言論與行為後，即使再對他說出溫暖的話，也沒辦法撫平孩子受到的創傷。給予傷害很容易，但抹去傷害卻很難。

我也是直到最近才意識到，小時候在家中習以為常的事，原來是一種明顯的虐待。人格有缺陷的父親，只要一生氣就會怒目威脅並丟東西。在有嚴重沙文主義的家中，對於我是女兒這件事大失所望。母親對我所遭受到的差別待遇非常傷心，決定要把我養成一個聰明伶俐的人。很遺憾地，母親的計劃沒有成功，儘管我很聰明，仍然無法獲得關愛。

我母親的父親在她小時候就過世了，但是因為他非常疼愛她，母親說她至今還留著外祖父特別照顧她的記憶。在這樣的父親之下長大的母親，完全沒想過會有討厭女兒且有嚴重差別待遇的父親存在。在父母親離婚，我與母親分開住之後，父親對我的差別待遇更加嚴重。弟弟考試沒考好，被打的卻是我；即使我在班上考了第二名，也會聽到「考成這樣還上什麼學？」的怒吼聲。

遺憾的是，有一份報告指出，被虐待長大的人，比沒有被虐待的人更贊成「打是情、罵是愛」的觀點。人類具有賦予所有事物意義的特質，會以「後來想想，這些都對我有所幫助」來過度包裝，或者認為自己什麼都不會，懂的教育方式就只有這種打駡而已。然而，世界上有非常多種好的教育方式，如果想讓下一代有機會擁有一個更幸福、更健康的童年，那是否該接受不同於打駡教育的方式呢？

事實上，許多研究都指出，透過身體上的痛苦、焦慮與恐懼來消弭不良行為的教育方式，並沒什麼效果。即使有效，也只是在恐懼的刺激存在時，才出現的短暫效果(只有讓自己心生畏懼的人在時，才會注意等)。此外，因為沒有讓被體罰者理解自己究竟做錯了什麼，也沒有告訴他哪些行為才正確，因而導致促成真正改變的成效不彰。不僅如此，也有研究指出，被體罰長大的孩子，比沒有被體罰的孩子更容易出現暴力及反社會傾向。

我花了很長時間才意識到，發生在我身上的是相當令人震驚的事，也是不應該發生在任何人身上的事。即使這是許多人都曾經歷過、極其普遍的事，但這完全不是件微不足道的小事。必須瞭解它的嚴重性，才能扼止暴力的代代相傳。

我認為，為了與我經歷過類似的事或正在經歷中的人，不應該說出「發生在我身上的事沒什麼大不了」這樣的話，也不能允許「那又沒什麼」這種看輕別人創傷的言論被廣泛接受。

本文摘自《這樣的我，也是不錯》遠流出版




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