Volvo 在台再創新猷 8,444 輛年增率 20%！成長率勇冠所有豪華品牌
即便 2021 年疫情一度造成台灣經濟情勢不穩，Volvo 汽車依舊在消費市場氣氛低迷中穩健成長，12 月收關前交出 1,172 輛佳績，創下在台運營以來的單月新高紀錄！綜觀全年 Volvo在台總掛牌數達 8,444 輛亦創下分公司新紀錄，對比 2020 年成長 20%，一舉成為國內豪華品牌中成長率最高的汽車品牌。其中 XC40、XC60 與 V60 車系更是品牌三大熱銷車款，積極推動的 PHEV 車型亦寫下 26% 的成長佳績。
2GameSome - 有車賞
2022-01-04 17:25:00
12 月破千輛的新紀錄中，不僅較去年同期成長 22%，對比 11 月的 750 輛掛牌數亦成長達 56%，一躍成為國內前三大豪華品牌。而在熱銷車款上，年度銷售前三名分別為年增率 29.8%達 2,666 輛的 XC40、年增率 11% 達2,346輛的XC60與年增率43.9% 達 1,322 輛的 V60，XC90 則以同樣破千台的 1,105 輛位居第四，其中 XC40 於 12 月掛牌數達 474 輛，成為全台豪華進口車銷售量第一名；而年度成長冠軍則為年中改款的全新旗艦 S90，以123% 的成長率成為品牌銷量大躍進的助力之一。
同時，2021年底首批完售的 XC40 Recharge 以純電底盤搭配開放式 Google 車載資訊娛樂統，強大的產品實力為 2021 新能源車款銷售帶來 819 輛的好成績，遠勝 2020 年的 652 輛，成長 26%，佔整體銷量 10%。