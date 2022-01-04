新台幣 554 萬元起　第二代小改款 Audi SQ7 正式在台展開預售

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外觀方面，第二代小改款 SQ7 擁有 S 專屬外觀套件，車頭配置八角單體式盾型水箱罩搭配垂直鍍鉻飾條，頭燈採用 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光燈組 (含動態指示方向燈)、Audi 智慧雷射遠光燈、極線 LED 識別燈、遠光燈輔助系統及頭燈清洗器，車側配備鋁合金車頂架、鋁質窗框、 鋁合金塗裝車外後視鏡、紅色塗裝卡鉗及 Audi Sport 21 吋鋁圈 (可選配至 22 吋)，車尾配置 LED 尾燈組 (含動態指示方向燈)，排氣管採用雙邊雙出設計。
內裝方面，第二代小改款 SQ7 採用 2+3+2 的七人座空間配置，配備方面擁有 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、真皮多功能方向盤 (附換檔撥片與加熱功能 )、感應式鑰匙系統、黑色織布頂篷、環艙氛圍照明套件 (多彩) 、中控台高亮澤黑色按鍵搭配鋁質按鍵、碳纖維飾板、無邊框車內後視鏡 (附自動防眩)、儀表台內裝真皮套件、LED 照地燈、不鏽鋼油門 / 煞車踏板、Valcona 真皮跑車座椅 plus、雙前座電動椅 (附駕駛座記憶功能)、雙前座電動腰靠、舒適型前座中央扶手、車況抬頭顯示器、日照感應式四區獨立恆溫空調、後座出風口 (附觸控面板) 及 B 柱出風口、MMI touch response 觸控回饋操作介面、10.1 吋 MMI navigation plus 多媒體導航系統 (附中文聲控/輸入功能)、Audi 智慧型手機介面附 Apple CarPlay 無線連接功能、19 支揚聲器 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、全景式電動玻璃天窗、電動啟閉尾門 (附體感啟閉功能) 及電動伸縮行李箱遮板。
安全防護方面，第二代小改款 SQ7 標準配備公路行車輔助套件、都會行車輔助套件及智慧停車輔助套件，其中公路行車輔助套件包含 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統與左轉預警輔助系統，都會行車輔助套件包含車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統與預警式安全防護系統， 智慧停車輔助套件包含 360 度環景 3D 顯影與自動停車輔助系統 plus。
動力配置方面，第二代小改款 SQ7 採用 4.0 升 V8 TFSI 雙渦輪增壓汽油引擎，具備雙渦流渦輪、汽缸歇止技術、主動式引擎腳、汽缸 90 度夾角設計及雙模式排氣聲浪調整功能，於 5,500rpm 時可輸出 507ps 最大馬力，於 2,000~4,000rpm 間可輸出 770Nm 峰值扭力，搭配 8 速 tiptronic 手自排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 4.1 秒即可完成，80-120km/h 加速需時 3.8 秒完成，極速受到電子限制為 250km/h。
底盤方面，第二代小改款 SQ7 採用前後獨立五連桿懸吊，搭配運動化主動式氣壓懸吊系統，也標準配備動態全輪轉向功能，強化駕馭表現。
Q7 車系為 Audi Q 休旅車家族的第一款作品，在第一世代曾推出 V12 TDI 高性能柴油版本，第二世代高性能版本則為 SQ7，在前期時僅有柴油動力，小改款後在 2020 年時新增 TFSI 汽油選項，如今總算在標準車型引進約莫 1 年後在國內展開預售，帶給需要七人座空間，又想兼顧大動力駕馭樂趣的族群新的購車選擇。