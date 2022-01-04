技術展演平台/續航力達 1,000 公里　Mercedes-Benz Vision EQXX 亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mercedes-Benz 自 2019 年以 EQ 電動子品牌推出 EQC 後持續推動 EQ 電動化家族成員，從一般乘用、商用以及 AMG 運動化車款都迎來了電動化車款。預計 2025 年起，Mercedes-Benz 將逐漸停止內燃機引擎的開發，轉型為純電車品牌，而今次推出的 EQXX 便是 Mercedes-Benz 新世代電動車的技術雛形。不同於以往只單純呈現設計方面的概念車，Vision EQXX 標榜的技術、材質與設計，在未來的 Mercedes-Benz 電動量產車上都能夠預見，包含可持續性利用回收材質、F1 等級空氣力學技術、單次充滿電續航里程 1,000 公里等。
在外觀方面，Vision EQXX 車頭延續 EQ 家族化的貫穿式 LED 燈組，內部燈組採用三芒星的設計，而寬大的車頭則擁有極佳的低風阻表現，有效降低行駛時的空氣阻力。封閉式的水箱罩表面佈滿星辰圖示，內含主動式格柵設計，必要時能打開進行散熱，開啟後也僅增加 0.007Cd 的阻力。
Vision EQXX 的軸距僅 2,800mm，比起現行販售的 C-Class 還要短，但低扁的車頂及高腰線，搭配與 2015 年 IAA 概念車一脈相承的長車尾設計使得視覺上相當修長。同時 Mercedes-Benz 強調的低風阻表現，在經過 800 萬個小時模擬測試優化，以及保證合理成熟的外型條件設計之下達到 0.17Cd 驚人演出。
從後方看過去，Vision EQXX 後輪的輪距比前輪少了 50mm，而尾燈則與整體輪廓融為一體，下方保留了主動式分流器設計，在高速時能自動伸出進一步優化空氣力學效應。另外為了降低風阻，很多節能車均透過封閉造型的輪圈設計，在 Vision EQXX 上也不例外，採用僅 185/65 R20 的胎圈尺寸來減少摩擦和阻力。
進入到內裝，Vision EQXX 直接將中控台植入一組 47.5 吋的 8K 弧形液晶螢幕，內容能夠顯示儀表板、中央媒體界面與副駕顯示等功能，並搭載 BrainChip 開發的 Akida 神經型態系統晶片，透過神經系統計算，“你好，賓士”的喚醒速度可比目前技術快上 5-10 倍，並有望在未來幾年大量應用，令車載語音控制實現更加實用的性質。
在材質應用方面，Vision EQXX 車內的 Dinamica 材質有 38% 採用回收的 PET 塑料製成，絨植地毯為 100% 竹纖維，部分皮革則選用仙人掌提取物來營造極為舒柔的觸感，而座椅以菌類培養而來的 Mylo 物料製成，保有與現行市售車採用的皮質類似質感。
在動力系統部分，Vision EQXX 採用全新開發具有 Cell to Pack 技術的電池組，直接將電池單體與底殼結合一起，並取消液態冷卻系統，使用散熱版於車底直接散熱，達成 400Wh/L 能量體機密度。相較於 EQS，Vision EQXX 接近 100kWh 容量電池，僅有 EQS 的一半，重量也減輕了 30% 左右。另外整個電池組的功率電子組件也整合至稱作 Onebox 盒子當中，這樣一來不僅後續維護保養更為便利，也成功達成輕量化的目標，完整功能的電池組僅有 495 公斤。另外，Vision EQXX 也選用 900V 的電壓平台，對比現行市售的 400V、800V 的電動車還要高，借此探究高電壓技術的可行性。
為了追求極限，Vision EQXX 於車頂安裝了太陽能電池板，其存儲的電能能夠供給一顆磷酸鋰電池，可用於空調鼓風機、燈光、中控台娛樂系統以及車載 12V 電源等。根據原廠提供的數據，在日照充足的情況下，太陽能板可以增加 25 公里的續航里程。
雖然 Vision EQXX 目前僅是概念車的階段，不過 Vision EQXX 已經是可以展現真正實力移動的概念車，雖然看到的技術絕大多數都是與供應廠商所開發，不過後續的統籌規劃，讓先進技術落實在量產車上，才是 Mercedes-Benz 此次要傳達的真正願景。