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現代人工作時間長，壓力又非常大，加上常常應酬、聚餐，攝取過多的高油脂、高熱量食物和含糖飲料，很容易成為了隱形三高族而不自知，義大醫院家醫科主治醫師洪暐傑說：「三酸甘油脂過高不是只會導致心血管疾病和中風，也容易引起胰臟發炎，嚴重的話可能會導致胰臟損壞，影響胰島素的分泌，形成終身的糖尿病，所以千萬不可輕忽！」
洪暐傑醫師呼籲民眾為了健康一定要控制飲食，在營養的選擇上要特別注意Omega-3跟Omega-6的平衡，當我們攝取過多的Omega-6，像是大豆油、葵花子油、肉類或者是一些炸類的食品，讓Omega-6與Omega-3比例明顯提高，就容易發生心血管疾病以及腦血管疾病。不過Omega-6可調控發發炎反應，所以也是有必要的，只是要注意兩者的平衡，Omega-6跟Omega-3最理想的比例是1:1，當Omega-6與Omega-3的飲食失衡情況出現時，就要補充Omega-3與降低Omega-6來達到平衡， 避免成為三高族。
▲洪暐傑醫師表示，提升Omega3的攝取，預防三高健康危機。
預防三高 吃對好吸收的Omega-3
有關於Omega-3的醫學研究指出，補充Omega-3能夠降低心血管疾病的發生與死亡率，而2003年美國心臟協會建議有心血管疾病患者可以每日攝取1克的Omega-3，另外每日攝取2-4克的Omega-3有助降低三酸甘油脂，市面上最常見的Omega-3補充保健食品有魚油和磷蝦油。
雖然魚油和磷蝦油一樣都是提取自海洋生物，兩者都是EPA和DHA的良好來源，但是兩者的結構卻是大不相同，魚油是三酸甘油脂結構，不溶於水，磷蝦油的磷脂質結構同時具有親水與疏水性，而且跟我們腸胃道中細胞膜結構較類似，所以磷蝦油的吸收率會比魚油高。 此外，磷蝦油中還含有天然抗氧化劑-蝦紅素，蝦紅素其實是來自藻類中的色素，因為磷蝦以藻類為主食所以會將蝦紅素累積於體內，在行政院農委會的網站上指出：「科學家發現蝦紅素的抗氧化能力是維他命E的550倍，能抑制血中的低密度脂蛋白的氧化，保護血管壁，能阻斷血管壁面因氧化造成血管病變。」
選購Omega-3保健食品 認明永續海洋標章
洪暐傑醫師說：「很多三高的人是沒有症狀的，等到有症狀出現，通常是器官已經受損了！經常久坐、外食、少運動的上班族，都是三高的高風險族群，建議這些人平常就要定期做健康檢查，減少Omega-6的攝取、提升Omega-3攝取量。」
Omega-3的來源主要還是來自海洋，當我們從大海中獲取有益人體健康的營養素時，也要關心海洋生物的永續生存，近年來有許多國際海洋管理組織便致力於此，像是英國的非營利組織MSC海洋管理委員會，就是依照科學的方法為海洋設定漁業捕撈配額，針對管理良好的漁場進行評估及檢驗，並發給MSC認證標章，建議民眾購買磷蝦油時可挑選擁有MSC海洋管理委員會認證標章的產品。補充身體營養、促進代謝的同時，也能確保地球生態的永續。
資料來源：健康醫療網 外食族別輕忽隱形殺手！選對好吸收的Omega3預防三高
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