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Euro NCAP 公布 2021 年最安全車款名單

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-05 12:25:40



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Euro NCAP 日前公布 2021 年最安全車款名單，共分為小型家庭車 (Small Family Car)、小型越野車 (Small Off-road)、小型 MPV (Small MPV)、大型越野車 (Large Off-road)、豪華車 (Executive) 及純電動車 (Pure electric) 等類別。

Euro NCAP 頒發年度最安全車款的標準，是該年測試車輛夠多，足以區分出表現的優劣，而每一年度的得分標準也較過去更為嚴苛，所有獲獎車款都是在該年測試中在同級車間脫穎而出者。

獲得 2021 年度最安全小型家庭車 (Small Family Car) 的車款為第四代 Škoda Fabia，在成人防護得分 85%，兒童防護得分 81%，行人防護得分 70%，安全輔助得分 71%。

獲得 2021 年度最安全小型越野車 (Small Off-road) 的車款為第三代 Nissan Qashqai，在成人防護得分 91%，兒童防護得分 91%，行人防護得分 70%，安全輔助得分 95%。

獲得 2021 年度最安全小型 MPV (Small MPV) 的車款是 Toyota Yaris Cross，在成人防護得分 86%，兒童防護得分 84%，行人防護得分 78%，安全輔助得分 81%。

獲得 2021 年度最安全大型越野車 (Large Off-road) 的車款 Škoda Enyaq iV，在成人防護得分 94%，兒童防護得分 89%，行人防護得分 71%，安全輔助得分 82%。

獲得 2021 年度最安全豪華車 (Executive) 及純電動車 (Pure electric) 的車款均為 Mercedes-Benz EQS，在成人防護得分 96%，兒童防護得分 91%，行人防護得分 76%，安全輔助得分 80%。

Euro NCAP 秘書長 Michiel van Ratingen 表示，2021 年對汽車產業是艱困的一年，面對 COVID-19 疫情的影響，造成半導體及零件的短缺，拖延了新車研發、製造與銷售的時程。但 Euro NCAP 還是增加純電動車的測試分類，讓消費者有更多的參考依據。

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