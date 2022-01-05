新台幣 327 萬元起　第四代 Audi RS 3 Sportback 正式在台展開預售

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外觀方面，第四代 RS 3 Sportback 採用寬體 RS 保險桿，搭配蜂巢紋路 Singleframe 水箱罩，氣壩面積也予以加大，標配 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組 (含動態指示方向燈)。車側在前輪拱旁增加通風口，側裙加入黑色飾條，足踏 19 吋鋁合金輪圈搭配 RS 專屬紅色塗裝卡鉗，行李廂蓋上配置擾流尾翼，保險桿採用蜂巢紋路飾板，排氣尾管採用雙邊單出式樣。
內裝方面，第四代 RS 3 Sportback 採用碳纖維座艙飾板及 RS 專屬跑車座椅，12.3 吋 Audi virtual cockpit plus 全數位虛擬座艙配置 RS Runway 多功能顯示，10.1 吋中控台多媒體螢幕內建 RS Monitor 監控系統，方向盤採用附 12 點鐘方向指示的 RS Sport 多功能平底真皮包覆式樣，附設 RS 模式快速按鈕。車主還可選配升級 Nappa 真皮座椅搭配 RS 蜂巢紋路對比色縫線，以及包括對比色縫線地毯與安全帶等細節的 RS Design 套件。
動力配置方面，全新 RS 3 採用點火順序為 1‑2‑4‑5‑3 缸的 2.5 升 TFSI 直列 5 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600~7,000rpm 間可輸出 400hp 最大馬力，於 2,250~5,600rpm 間可輸出較前一代高出 20Nm 的 500Nm 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速箱及 quattro 四輪驅動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，極速受電子限速為 250km/h。
操駕表現方面，全新 RS 3 為第一款導入 RS 專屬後軸扭力分配系統的 Audi 量產車，可依據車速、路面以及轉向幅度主動扭力分配至負荷較大外側車輪，降低轉向不足的特性。例如在左側彎道當中，扭力傳遞到右後輪；在右側彎道中，扭矩則傳遞到左後輪，並且在直線加速行駛時也會推送扭力至兩個後輪，帶來更佳的穩定性和靈活表現。若在封閉路段，甚至可以透過 Audi drive select 可程式車身動態系統將 100% 的扭力分配到單一後輪，實現甩尾功能。
除此之外，全新 RS 3 也配備由 Audi RS 部門所調校的 RS 專屬運動化電子可調式阻尼懸吊，可根據駕駛模式不同改變組尼強度，提供更豐富的駕馭樂趣，也具備 mVDC 模組化車輛動態控制，在制動方面標配前六活塞煞車卡鉗。
RS 3 首見於第二代 A3 車系，自 2011 年推出後奠定 Audi 在豪華 C-Segment 高性能掀背車款的基礎，邁入第三世代 A3 後 RS 3 新增房車版本，使消費者擁有更多選擇，如今在第四世代 A3 推出後，將 RS 扭力分配差速器導入 RS 3 當中，並延續直列 5 缸渦輪引擎的傳統，相信會受到喜愛此一組合的族群繼續支持。