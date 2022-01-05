Sony 宣布成立電動車公司　第二款概念車 Vision-S 02 亮相

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從外觀上來看，Vision-S 02 長寬高分別是 4,895mm x 1,651mm x 1,930mm，軸距為 3,030mm。外型根本上就是 Vision-S 01 的增高版，擁有相似的設計語言，車頭採用貫穿式 LED 燈組，保險桿氣壩相當醒目，而兩側則有兩道導流的通風口設計；來到車側，車門採用隱藏式把手設計、數位後視鏡，並因應電動車的車格定位新增防刮護板，封閉造型的鋁圈則能加強空氣力學效應；車尾方面，同樣可見貫穿式 LED 燈組，整體輪廓相當飽滿圓潤，內凹式的牌照位置與尾門中段呼應，帶來更為豐富的視覺層次感。
內裝方面與 Vision-S 01 一脈相承，中控台具備五塊大尺寸螢幕，其中兩側則電子後視鏡的投射影像，中央的三塊螢幕則是儀錶板與多媒體系統，而車上也配備了全景天窗、雙區恆溫、後座影音娛樂系統等等。在科技應用上，全車共搭載了 40 個感應裝置，透過 CMOS 影像感應器、ToF 光學感應器來偵測車室內與車室外的人與物體，並且具備了駕駛輔助技術系統、5G 通信聯結、OTA 線上更新等。此外，車內也配有 Sony 開發的 360 Reality Audio 技術，確保車上的每一位乘客都能夠享受到絕佳的音場體驗，且搭載“BRAVIA CORE for VISION-S”娛樂系統，可直接遊玩雲端遊戲或者透過遠端連結 PlayStation。
動力方面，新車將採用雙電動馬達，每組電達最大輸出為 200kW，綜合輸出 400kW，並採用四輪驅動，最高時速為 180km/h。雖然 Sony 公布的 Vision-S 車系都還是處於概念階段，但隨著電動車公司的成立，也正式看到 Sony 更具體的計畫，加上 Sony 自 2020 年底開始便積極在進行車輛的道路實測與相關感應技術的測試，說不定不久後就能看見更進一步的新消息。