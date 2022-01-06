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簡婕表示，鵝足肌腱炎，是由三條腿後肌腱，也就是縫匠肌（Sartorious）、股薄肌（Gracilis）和半腱肌（Semitendinosus）組成，共同附著在脛骨上面，形狀很像鵝掌，所以又稱為鵝掌肌腱。
鵝足肌腱炎指的是腿後肌腱持續且過度活動，因摩擦的壓力造成發炎，例如：跑步、打球、騎單車，此類運動都是需要重複性使用腿後肌肉施力，較容易出現「鵝足肌腱炎」。
除此之外，在肌腱與肌腱之間，有一種類似水袋的「滑液囊」。滑液囊的功用，主要是避震以及分泌潤滑液，避免肌腱等軟組織與骨頭的摩擦碰撞，因此，除非是非常大力的撞擊，有滑液囊的保護，通常不會立刻引發鵝足肌腱炎，簡婕表示，大多病人發病時機，通常是運動完一陣子，才發現腳慢慢腫起來，或是感到疼痛不舒服。
另外，因為鵝掌肌腱和內側副韌帶距離很接近，因此醫師診斷時，會判斷是否為內側副韌帶拉傷，還是鵝足肌腱炎。簡婕表示，在動作學方面，導致鵝足肌腱炎的原因是縫匠肌（Sartorious）、股薄肌，都是做髖關節內收，半腱肌是負責膝內轉跟膝彎曲，因此可以想像整個下肢活動過程當中，這三條肌肉不斷收縮、不斷摩擦擠壓滑液囊才會容易造成發炎。
肥胖者也容易造成「鵝足肌腱炎」 三種治療方法一次看
簡婕表示，除了愛好運動的人容易引起發炎，而肥胖的人也是高風險族群之一，因為肥胖者通常會有Ｏ型腿，這時膝蓋角度內翻，造成內側肌腱承受壓力大，不斷收縮、摩擦的過程就會更容易發炎，體重太重時，造成壓迫，因此也會使內側膝關節形成更大的負擔。而以物理治療來說，有三大方法，使用儀器治療、徒手治療、運動治療：
一、儀器治療：以熱敷放鬆緊繃肌群，增加組織循環與彈性。也可以使用超音波，增加組織生成的熱效應，加速新陳代謝，讓肌腱盡快度過發炎時期。另外也可以進行電療，增加血液循換、降低局部水腫，促進復原。
二、徒手治療：除了上述提及鵝足肌腱炎是因腿後肌腱的摩擦與壓力造成，簡婕表示，也有可能是因腿部的前側、後側或外側某些肌肉緊繃或被拉長，造成下肢使不上力，使其他肌肉沒辦法正常發揮功能，就會引發「代償作用」讓鵝足肌腱炎更費力，引發發炎。此時透過徒手治療，可放鬆周邊比較緊繃的組織，讓腿部的整體柔軟度比較平衡。
三、運動治療：喚醒那些不容易出力肌肉，引導病人如何使用正確的肌肉，進行動作的矯正與練習。
簡婕表示，因此，若要預防鵝足肌腱炎，肥胖者要減肥，另外，要進行動作評估，簡婕表示，人體需要很多動作選擇，如果下肢在活動只能做出單一動作時，沒辦法有能力讓不同肌肉在不同時間各司其職，然而每一條肌肉都有應該要扮演好的角色時，若角色無法正確發揮功能，也就是平時生活中動作不正確，此時其他肌肉就需要進來幫忙（代償作用），因而造成發炎、受傷等情形。簡婕建議，愛好運動者，或是肥胖者，可以諮詢物理治療師進行早期的動作評估，從動作中調整成正確的姿勢。
資料來源：健康醫療網 膝蓋常常疼痛？ 愛運動、肥胖者注意「鵝足肌腱炎」
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