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加速電動車發展　Chevrolet Silverado EV 電動皮卡登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-06 13:25:40

傳統大排量皮卡即將式微，繼 Ford 推出 F-150 Lightning 電動皮卡後，Chevrolet 主力皮卡車型 Silverado 日前也正式發表 EV 純電動版，正式與 F-150 對壘。

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全新純電動 Silverado 皮卡採用 GM 開發的 Ultium 純電動模組化平台打造，配備雙電動馬達與 e4WD 系統，車系最大馬力可達到 664hp 與 1,063Nm 最大扭力，0-60mph 加速僅需要 4.5 秒，最大續航表現可達到 643 公里，並可依需求提供多樣化的車身設定與選項，在初期原廠提供 WT、WT (Fleet)、RST、RST First Edition 及 Trail Boss 等共 5 種車型編制。

首先入門的 WT 車型將是在 2023 年第一款上市的版本，起價為 39,900 美元，標準搭載 GM 集團最新的 Ultifi 軟體套件，該套件能夠進行大量的線上更新，並且具有 510hp 與 834Nm 最大輸出以及 350kW 的快速充電功能。而 WT (Fleet) 與 WT 並無過多的不同，原廠僅說明其最大拖曳能力可達到 20,000 磅 (9,071 公斤)，載重表現也更強勁，更適合商業車隊使用。

RST 車型則是車系的高規版本，新增 Super Cruise 駕駛輔助系統、四輪轉向系統、可調式氣壓懸吊與 Multi-Flex 多變貨斗尾門功能，最大輸出也提升到 664hp 與 1,063Nm，而 RST First Edition 則是將原廠提供的選配項目列為標配，並且限量推出。至於 Trail Boss 原廠尚未公布，不過預計搭載專屬車身套件、越野輪胎、升舉套件提升運動越野的氣息。

目前 GM 已透過 Ultium 平台推出 GMC Hummer EV、GMC Hummer SUV 及 Cadillac Lyriq 等車型，隨著 Silverado EV 的推出，也讓品牌的電動車產品陣線更加完整，逐步朝向零碳排目標邁進。

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