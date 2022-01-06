僅提供油電動力 / 全新 B-Segment 休旅車　Renault Austral 預告登場

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Renault Austral 預計採用與 Nissan Qashqai 和 Nissan X-Trail / Rogue 相同的 CMF-CD3 平台打造，將帶來更優異的隔音工程、ADAS 以及舒適導向的懸吊配置。在外觀方面雖然原廠僅公布迷彩照，但完整顯示了 Austral 的輪廓。
其具有與 Megane E-Tech 相同的家族化特徵，不過尺碼來到 4,510mm，車頭融合品牌最新的設計語言，兩側採用纖薄的 LED 頭燈與全新扁平化廠徽。座艙內部的照片並無公布，但將採用 5 人做配置，同時也會配備 OpenR 的 L 形螢幕駕駛介面，整合 12.3 吋虛擬儀錶及 12.3 吋中控車載系統，內建 Google 作業系統，提供豐富的聯網功能。
Renault 宣布已經開始在公共道路上測試 Austral，並且組成了 100 輛的偽裝原型車隊分別由 900 位駕駛負責，預計將在法國、西班牙、德國和羅馬尼亞的道路上行駛 600,000 公里，其餘 1,400,000 公里則將在賽道上測試。
受到環保法規與節能趨勢，全球車廠無不外乎走向低碳、零排放的轉型，而 Austral 與稍早發表的 Mégane E-TECH Electric 純電動車不同，依然保留傳統引擎的配置，以滿足不同買家需要。