新台幣 206.8 萬元起 　2022 年式 Volkswagen Golf R Variant 正式在台上市

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R 是 Volkswagen 發展的性能子品牌，台灣福斯自 2021 年 4 月導入 Tiguan R 開始，已累積超過 1,000 張訂單，而第 8 代 Golf R 在同年 8 月亮相後也首次宣布引進 Golf R Variantt 旅行車型，並開始展開接單的動作，近期也已經開始交車。
Golf 8 R 擁有較前代更具侵略性的造型，具備 R 專屬運動化前、後保桿造型、R 專屬車身同色跑車側裙和 R 專屬藍色煞車卡鉗，同時以水箱護罩藍色飾條、霧銀色後視鏡罩彰顯專屬身分，尾門具備黑色大型後下擾流、廠徽下 R 徽飾和專屬運動化四出尾管，19 吋 Estoril R 專屬跑車輪圈展現強烈的跑格氣息。Golf 8 R Variant 外觀則再加上鋁質車頂架、全景式電動天窗與 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟），提升實用機能性。
內裝部分包含 R 專屬運動化真皮多功能觸控方向盤、R 專屬碳纖維紋中控台、車門飾板和金屬踏板，其中方向盤左側按鍵控制區提供特殊 R 按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，內裝同時採用首次導入的 R 專屬 Nappa Carbon /碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色 R 徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴，同時駕駛座具備電動調整含記憶功能，而雙前座均有通風加熱功能。
在數位化座艙導入之下，10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示 R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如 R 專屬 POWER 功率輸出 kW 和扭力值/扭力分配、G-Force、Bar 增壓值和賽道單圈計時，同時另增加獨家 R View，以 3D 模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表，帶給更具性能戰鬥化的駕駛氛圍。
其它數位化機能還有 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)，並且支援無線 Apple CarPlay 及無線 Android Auto 功能、手機無線充電裝置及多重模式選擇的 30 色車室氛圍燈等皆為標配，同時可選配 HUD 抬頭顯示器及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。
動力表現上，Golf 8 R / R Variant 搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，能爆發最大馬力 320ps 和最大扭力 42.8 kgm，五門掀背車型 0－100km加速僅 4.7 秒，R Variant 則為 4.9 秒。這次台灣福斯也帶來 R Performance Package 供車主選配，內容包含 R Performance 專屬大型擾流尾翼、電子限速提高至 270 km/h、新增 Drift Mode 飄移模式與 Special Mode 紐柏林賽道模式。
Volkswagen Golf 在進口中型掀背市場當中佔有一席之地，不僅擁有豐富的車系歷史，GTI / R 等運動車型的性能實力更是車迷膾炙人口的話題。如今 Golf R Variant 正式引進，也讓 Golf 8 的產品陣容更加完整，應可持續創造屬於這輛鋼砲代名詞的新篇章。