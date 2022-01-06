特企／不肖業者山寨鳳凰電波　民眾泣訴變美不成險毀容！

日前警方公告查獲不肖業者，偽、變造醫美「極限音波」、「鳳凰電波」、「海芙音波」的儀器探頭，並投資設立多家合法診所，以合法掩護非法的方式販賣、租借藉此蒙取不法利益。刑事局中部打擊犯罪中心呼籲，近年微整型風氣盛行，治療時間快速無恢期，術後立即有效等優勢讓人趨之若鶩，該案所查獲仿冒醫美探頭機器，不若原廠醫美儀器探頭穩定，使用不當可能造成燙傷，或毀容等後果。然而，近日有網友在 PTT 的 facelift 板上，以「不要再相信便宜的鳳凰電波了」為題發文，提到其友人購買以低價行銷的冒牌團購療程，於民宅非法施打來路不明的鳳凰電波，導致術後造成嚴重臉部深層燙傷，產生色素性、肥厚性疤痕與嚴重的心靈創傷，而術後不理的行為更是令人髮指。
近期警方查獲案件，不肖業者甚至設立合法診所使用不法機器、探頭不當牟利，更讓台灣醫療安全亮起警訊，民眾該如何為自身安全把關，林聖山醫師進一步說明：「以鳳凰電波為例，建議消費者如想體驗安全、精準且效果顯著的療程，在施打前，可主動要求診所出示『原廠機器證書』以確保是使用原廠正貨機器。而探頭則可掌握三步驟：(1)請診所當面拆封完的全新包裝，(2)親自以手機掃碼外盒包裝上的防偽雷射標籤 QR Code，(3)線上辨識、確認是沒有被使用過的原廠正貨探頭。」醫療是一門高度專業的科學，維格醫美集團秉持安全醫美環境，堅持使用取得經衛福部認證的合法原廠機器設備，並且請原廠專業人員定期保固、同時更致力提升醫師的臨床經驗及技術，所有醫師皆經過原廠培訓，以確保專業、安全的療程品質。在陪伴非法醫療的患者重建的過程中，更讓維格醫美堅定相信，安全且合法的原廠儀器設備及專業醫師，才是打造安全醫美不可缺少的基本要素。