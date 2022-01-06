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▲圖片來源／指揮中心
是誰先感染？ 今日新增案例症狀出現最早
陳時中解釋，今日新增3例本土病例皆非機場清潔人員（案17230）同班通勤巴士乘客，但因仍有共同教育訓練，或共同清潔場域的連結性，於其他空間傳染也不無可能。但通勤巴士的部分，陳時中也坦承，部分員工不僅未按照表列名單搭乘，也未按固定座位表乘坐，有混搭、混坐的情形，造成疫調遇上困難，目前已將相關清潔工作人員全數列入隔離名單，通往機場之通勤巴士也嚴格要求實施固定梅花座，如要更換車班需先報准，以期降低關鍵時刻的疫調誤差。
此群聚感染事件至今累積8名案例，其中案17307經檢測CT值為33.8，體內病毒量較低，似已為感染後期，出現相關症狀日期也是所有個案中最早，陳時中表示，確診時序需更多資料供調查佐證，目前無法輕言判斷。
陳時中補充，已完成此8名案例的同住家人及第一層接觸者採檢，全數為陰性，而社區或第二層以外接觸者則仍在調查中。近幾日針對機場防疫車輛與清潔外包人員擴大採檢共1300餘名，採檢結果也已全數出爐，除已公布的這幾名病例之外，其餘採檢皆為陰性。
▲圖片來源／指揮中心
Omicron傳播力強 提升專責病房數量嚴陣以待
陳時中指出，Omicron傳播力相當強，各國單日確診數都有上升趨勢，為及早因應各種可能性，現已展開醫療應變計畫，確保醫療量能足以負擔。計畫內容包含要求北北基桃各應變醫院在3日內將急性、一般病床總數20%作為專責病房；北北基、宜蘭、桃園、新竹縣及苗栗內500床以上之急救責任醫院，於3日內開設急性、一般病床總數5%作為專責病房。
因專責病房僅能收治疑似或確診新冠肺炎的患者，且以一人一室為原則（如為同住家人確診，經患者同意後可兩人一室），陳時中也希望民眾儘量配合，若非急性疾病，於這段時間內儘量避免住院。另外，專責病房動線及分艙分流都要確實規劃，才能防範未然。
行動不便長者 可多加利用「疫苗到宅接種」服務
指揮中心莊人祥發言人提醒，面對來勢洶洶的新冠病毒，75歲以上長者疫苗施打率仍有進步空間。呼籲接種第一劑時有出現副作用的年長者，與醫師諮詢，看第二劑適合施打哪一種疫苗。另外，莊人祥提醒，若家中長輩行動不便，各地方政府衛生局都有提供到宅接種服務，有需求民眾可多加利用。
資料來源：健康醫療網 新本土案例CT值高 機場群聚事件源頭可能換人？
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