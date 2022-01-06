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薑母鴨店夏天賺啥？被爆「不只有賣冰」　超賺品項揭曉

▲不少人冬天都會享用羊肉爐和薑母鴨，但有網友好奇詢問這些店「夏天賺什麼？」而引起內行曝光超賺品項。（示意圖／NOWnews資料照）
▲不少人冬天都會享用羊肉爐和薑母鴨，但有網友好奇詢問這些店「夏天賺什麼？」而引起內行曝光超賺品項。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 21:27:51

隨著天氣逐漸轉涼，暖呼呼的羊肉爐和薑母鴨，是不少人心目中秋冬進補料理的NO.1。不過，就有網友好奇這類店面冬天大賺，但到夏天時究竟靠什麼賺錢呢？問題一出，隨即引起內行曝光超賺品項。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示外面賣的薑母鴨、羊肉爐都會加很多薑片，冬天享用便可以拿來暖胃，但他納悶詢問「夏天就沒人吃了吧？所以這些店家他們夏天都在幹嘛？」

▲網友好奇詢問「羊肉爐、薑母鴨夏天賺什麼？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「羊肉爐、薑母鴨夏天賺什麼？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，其中就有人分享除了冰品外，還有人改賣快炒等，「看怎麼經營呀！有人轉賣冰，有人做熱炒」、「我這邊的，有些會複合快炒店」、「有的賣冰店，有的賣酸菜白肉鍋」。

此外，還有鄉民指出不少店夏天都會休息，一年只靠冬天賺錢即可，直言「放暑假呀」、「冬天就賺飽了夏天就放假啊」、「真以為他整年專賣薑母鴨嗎」、「賺時間阿！都在遊山玩水吧」、「放假，薑母鴨超賺」、「直接休息，我這邊大間都這樣，只做在地的很容易這樣」。

甚至還有內行偷偷爆料，「親友就有認識，據說子女會出國長住長輩住山區別墅」、「有一家很有名的，夏天直接休息但員工薪水照發」。（編輯：陳雅雲）

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