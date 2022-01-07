Volvo 全新自動駕駛輔助系統 Ride Pilot 將在美國加州率先上路

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Volvo 先前曾預告全新第三代 XC90 將在今年正式發表，屆時會搭載由 Luminar 開發的 LiDAR 光達科技，全車配置 5 個雷達、8 個攝影鏡頭、16 個超音波感測器，以及 nVIDIA 開發的 DRIVE Orin 自動駕駛電腦等技術，如今命名為 Ride Pilot，提供消費者以每月付費訂閱的方式使用。
第三代 XC90 將採用 SPA2 (Scalable Product Architecture 2) 模組化平台打造，由 Luminar 提供的 LiDAR (光達) 模組將直接整合於車頂前端，搭配 Zenseact 與 Luminar 開發的軟體，透過 nVIDIA 開發的運算中樞，來達成全自動駕駛功能，只要車輛所在地法規允許，駕駛即可啟動 Ride Pilot，進而從事閱讀、寫作、工作或社交等事務，讓旅途更輕鬆。
Volvo 除了將全新的光達硬體列為標準配備，更可透過 OTA 線上更新機制，持續改善軟體與運作品質，使交通事故與傷亡機率進一步降低，另外也設計了備援系統來確保轉向及煞車等功能。透過大量安全科技的搭載，Volvo 預料低保險理賠的特色將進一步精進，因此也將推出 A Care 保險方案供車主選用。
Volvo 已在瑞典與 Zenseact 共同在測試場地實測，接下來將在歐洲及美國進行自動駕駛上路實測以收集更多數據，持續強化系統運作能力。關於全新第三代 XC90 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。