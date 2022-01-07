雙動力搭配不同造型　第六代 Honda Stepwgn 正式亮相

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全新第六代 Stepwgn 提供純汽油動力及 e:HEV 油電複合動力選擇，在外觀部分承襲短車頭的廂型車輪廓，但細節更為洗煉，車尾取消 Waku Waku 對開尾門，改為傳統上掀式尾門。造型上除了標準的設定外，也提供運動化取向的 Spada，及強調簡約的 Air，另有主打豪華質感的 Spada Premium Line。
內裝方面，全新第六代 Stepwgn 提供 7 人或 8 人座選項，儀錶台換上水平風格的鋪陳，中控台配置 11.4 吋多媒體螢幕，而 Air 車型以暖色調展現居家氛圍，Spada 則透過深色主題彰顯動感，高階車型的第二排座椅可選擇 Ottoman 獨立設計。安全方面擁有 Honda SENSING。
動力配置方面，汽油車型採用 L15B 1.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 150ps 最大馬力及 20.7kg-m 峰值扭力，e:HEV 車型採用 LFA-H4 油電複合動力系統，引擎可輸出 145ps 最大馬力及 17.8kg-m 峰值扭力，馬達可輸出 184ps 最大馬力及 32.1kg-m 峰值扭力。
Stepwgn 車系為 Honda 在日本市場與 Nissan Serena、Toyota Esquire/Noah/Voxy 等廂型 MPV 車款競爭的產品，經過約莫 7 年的發展迎來全新世代，有助於強化其競爭力。