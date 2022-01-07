驚！AI助理Alexa叫10歲童「銅板碰插頭」 亞馬遜回應了
近年來智慧型助理越來越盛行，大眾常見的有Apple的siri和谷歌的Google個人助理，隨著科技進步，它們能完成簡單指令外，還可以處理較為複雜的問答。美國亞馬遜公司（Amazon）的Ai助理「Amazon Alexa」，日前向一位10歲女童發起「拿銅板碰插頭」的恐怖挑戰，讓女童母親極為震驚，亞馬遜得知後緊急更新程式，表示已確保Alexa未來不會再做出相似行為。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 17:37:16
2021年10月27日，一名驚恐的母親在推特述說自家女兒的恐怖經歷。當天外頭天氣極差，母親與10歲女童在家中自主運動，跟隨著YouTube上的影片做體能挑戰，結束後女童樂此不疲，向Ai助理Amazon Alexa詢問「還有什麼挑戰可以做？」，Alexa便依據此指令從網路上找到「銅板挑戰」，並要求女童「把手機充電器插入牆上插座的一半，然後拿一枚銅板去觸碰露在外面的另一半插頭。」
據外媒報導，Alexa找到的「銅板挑戰」（又名：插座挑戰）其實源於網路，此危險活動在TikTok和其他社交媒體平台大肆流傳約一年多的時間，因金屬能傳導電力，若女童將銅板碰觸通電的插頭，會導致觸電及火災等等的可怕後果，各國消防人員皆在警告人們不要從事此活動。
母親當時立刻大聲制止Alexa，雖然女兒回應「才不會傻到真的去做那樣的事」，但這次的經驗仍帶給她相當大的驚嚇。母親將經過發上推特後，亞馬遜立即致歉並連繫該母親，隨後也向《BBC》說明，已經更新Alexa的系統以防止它在做出類似建議「客戶的信任是我們工作的核心，我們設計Alexa提供凖確、符合用戶需求的有用信息。我們得知這個錯誤後，立即採取行動修正了錯誤。」（編輯：李惠婷）