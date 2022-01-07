驚！AI助理Alexa叫10歲童「銅板碰插頭」　亞馬遜回應了

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▲Amazon Alexa建議10歲女童用銅板碰通電的插頭。（示意圖／pexels ）

母親當時立刻大聲制止Alexa，雖然女兒回應「才不會傻到真的去做那樣的事」，但這次的經驗仍帶給她相當大的驚嚇。母親將經過發上推特後，亞馬遜立即致歉並連繫該母親，隨後也向《BBC》說明，已經更新Alexa的系統以防止它在做出類似建議「客戶的信任是我們工作的核心，我們設計Alexa提供凖確、符合用戶需求的有用信息。我們得知這個錯誤後，立即採取行動修正了錯誤。」（編輯：李惠婷）



