「全聯先生」不畏疫情東區開店　感謝房東降租力挺

「全聯先生」邱彥翔因演出電影《詭扯》，演技再度受到矚目，除了演戲、拍廣告外，他近期更進軍餐飲業，升格當老闆，在東區開設飲料輕食吧「Fizz Lab 肥滋」，主打自家釀製的康普茶，他透露會想要加入餐飲業這個戰局都是因為口腹之慾。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-07 21:08:49
邱彥翔幾年前曾在舊金山喝過康普茶，從此念念不忘，「但因為這兩年疫情爆發無法出國，所以和同是『康普迷』的朋友們乾脆自己研究如何釀製。」又因為同好釀各種康普茶需要足夠空間儲存，大家一起找了地方當倉庫，最意想不到的是，最後居然發展成一家飲料輕食吧！」從開始釀茶到展店，邱彥翔大約花了一年半，他特別感謝房東，「因為疫情最嚴重的兩個月剛好在裝修，房東也很體貼的降了房租，讓我們更有餘力走向開幕！」他更表示試營運成效不錯，很多回頭客甚至來請教釀茶的方法，「我們不會藏私，因為初心就是康普茶的推廣，最近詢問的人滿多的，有在規劃開班授課，教大家釀製康普茶！」
邱彥翔近期與陳柏霖、黃尚禾、劉冠廷等合演電影《詭扯》，在台北電影節和金馬獎都大放異彩，他提及拍攝期間跟劇組在苗栗南庄充滿難忘的回憶，「一起過生活，是很健康的過生活！」被問及近期的工作展望，他表示今年接了一檔滿有趣的劇，敬請大家期待！他也表示自己的步調一直都是慢的，希望慢工出細活，慢火熬出更多好戲與大家分享。