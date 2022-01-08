德系跑格 全新面孔 BMW 430i Gran Coupé M Sport 試駕

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●全新第二代大改款車型
●導入掀背式電動尾門
●導入平整化車門把手
●更加流線感的車側加上 Air Breather 導流氣孔
●車頭採用以 328 的水箱護罩為概念設計直立式雙腎形水箱護罩
●椅背傾倒設計從 60/40 改為 40/20/40
隨著第二世代 4 Series 於 2020 年 5 月發表，時隔一年後 Gran Coupé 終於現身，並以相同的架構推出燃油版與 i4 電動版車型，國內總代理汎德很快地於同年 8 月展開燃油車型接單作業，引進 420i M Sport 與 430i M Sport 兩個規格，並選定去年底正式在台發表，建議售價分別為新台幣 240 萬、289 萬元起，而 i4 則還在預售階段，提供 eDrive40 及 M50 兩個等級。
外觀上 G26 世代的 4 Series Gran Coupé 自然延續新世代 4 Series 的設計，於車頭方面導入星幕式直立水箱護罩設計，配備 U 字形導光 LED 頭燈或雷射頭燈，結合了房車才可見的車側 Air Breather 導流氣孔及 C 柱 Hofmeister Kink 倒勾轉折，並維持類 Coupé 的車身線條一路延伸至微幅揚起的車尾，降低視覺上的車身高度，整體低趴感更加濃厚。
第二代 4 Series Gran Coupé 長寬高分別是 4,783mm x 1,852mm x 1,442mm，軸距為 2,856mm，尺碼較過往有顯著增大。
車尾保桿取消雙門與敞篷車型兩側的通風孔設計，並以更大面積的雙色處理來突顯個性風格。
頭燈採用全 LED 光源，而試駕車更升級選配雷射頭燈，燈組增加藍色圖裝、日行燈則為半環式導角光條設計。
雙腎型水箱罩支援主動式進氣調節功能，內部格柵採用蜂巢與點狀交錯設計，將停車雷達及毫米波雷達隱藏其中，中央可見到前鏡頭。
430i Gran Coupé M Sport 足踏 19 吋 M 款專屬多幅式鋁圈。
車側加上 BMW 四門房車及 X 休旅家族才有的 Air Breather 導流氣孔設計。
平整化車門把手設計視覺平整性一流，不過實際操作打開門時略有抓不住的滑溜感受。
BMW 旗下 Gran Coupé 與 Coupé 車款獨有的無窗框車門設計。內裝方面維持一貫的駕駛導向傳統，整體車室以黑色車內頂篷鋪陳，並標準搭載 12.3 吋虛擬數位儀錶、10.25 吋中控觸控螢幕，本車更選配了 Vernasca 真皮包覆的 M 雙前座跑車座椅，並標準搭載 M 款多功能真皮方向盤(含換檔撥片)與 M 款駕駛座踏板組、BMW 手機數位鑰匙、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統及 360 度環景輔助攝影等。後方提供 470 公升的行李廂空間，較舊款增加 39 公升，透過 40 : 20 : 40 比例後座傾倒功能，可再進一步擴展到 1,290 公升。
方向盤採用 M 款多功能真皮式樣，後方設有換檔撥片，兩側設有多功能按鈕，握感厚實舒適。
12.3 吋虛擬數位儀錶為標準配備，可進行多種顯示模式切換，科技感與判讀效果均相當優異。
中控台上方設有 10.25 吋觸控螢幕，支援無線智慧手機連接，中央為三區獨立恆溫空調的操作介面，下方提供 8 組可自定功能的實體快捷按鍵。整體按鍵鋪陳雖然較為傳統，但實體鍵的按壓感與質感仍屬於上乘。
中控台與中央鞍座間設有手機無線充電插座、USB Type-A 插座、12V 電源插座及 2 組具止滑與夾緊功能的置杯座。
選配的 Vernasca 皮革與 M 雙前座跑車座椅總價值超過 14.5 萬，具備電動多向調整、電動腰靠、手動腿靠及駕駛座記憶功能，包覆性與支撐度均達到水準之上。
430i Gran Coupé 擁有便於上下車的後門，也保留無窗框設定，受惠於增長的軸距，營造足敷成人乘坐的空間，相較豪華房車雖有不及，然而相較於跑車化車款來說已相當優異。
後座獨立空調、2 組 USB Type A 插座的實用配備自然不會遺漏。
後行李廂空間標準容積為 470 公升~1,290 公升，而後座椅背傾倒機能也從原先的 6/4 分離改為 40/20/40 比例傾倒設計，更增日常使用的便利性。安全防護方面，430i Gran Coupé M Sport 標準搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，整合閃避轉向輔助、擁塞交通輔助、主動車道維持輔助、路口車流防撞輔助、主動車距定速控制系統、主動防撞輔助系統與行人偵測、盲點偵測警示、車道偏離警示、車側防撞輔助、後方防追撞警示、前後方車流警示及 Active Protection 主動安全防護系統 (含前座自動束緊式安全帶及預警式車窗自動關閉等功能 )，並配備 DSC 動態穩定控制系統、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統、360 度環景輔助攝影及 6 具 SRS 輔助氣囊等等。
動力配置方面，引進國內的第二代 4 Series Gran Coupé 均採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配運動化 8 速 Steptronic 手自排變速箱，其中 420i 可輸出 184hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.9 秒完成，平均油耗為 14.8km/L；本次試駕的 430i 則可輸出 245hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.2 秒完成，平均油耗為 14.0km/L。
作為新世代 4 Series 家族的最新成員，實際駕馭 430i Gran Coupé M Sport 時，便能感受到精良的底盤調校和優異的引擎、變速箱匹配性所營造順暢的加速感受，在 Eco 或 Comfort 模式中有如豪華房車般的柔順舒適特性，切入 Sport 又富有衝勁與重手體驗，搭配上運動化排氣系統的聲浪，兼具跑車般的駕馭感受。
後輪驅動的底盤在操控上的展現令人感到熟悉，本車還選配了 M 跑車化電子懸吊系統，懸吊的阻尼設定硬朗中又不缺舒適度，良好的剛性與跟隨性整體乘駕表現可說是順暢又俐落。另外即便車門採用的是無窗框設計，NVH 工程表現也達到不錯的水準。
經過數年的發展，四門轎跑的型態車種在豪華品牌當中擁有高度的品味象徵，獨樹一格的產品定位鎖定喜好不隨波逐流的品味人士，如今 4 Series Gran Coupé 歷經 7 年的發展終於推出第二世代，對比主要競爭對手 Audi A5 Sportback 有著更先進的配備誘因，相信可憑藉全新面孔之姿，站穩其同級地位。