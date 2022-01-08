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達仁鄉在哪裡？這座位於東方之南、南方以南的部落原鄉，沒有火車經過，由「邸Tai Dang-創生基地」團隊集結在地達人的旅遊品牌「縫迴山海」，將原鄉風景、部落美食、手作體驗、農特產伴手禮，整合規劃成旅遊路線，只要透過線上平台就能預約，讓達仁之美被看見。
達仁鄉最具代表的景點，就屬山海相依的阿塱壹古道，循著這條台26線公路終點的古道脈絡而行，會發現一群為守護祖先遺留的拓荒古道而長居於此的排灣族部落達人，「縫迴山海」想做的，就是回到山海間，與達人重逢於原始海岸線，從古道開始，縫一條屬於達仁的故事。
「縫」既代表部落的生活多元樣貌與職人的傳統技藝，也象徵達仁鄉位於山、海的縫線，能同時飽覽山海景色；「迴」除了是南迴公路經過，也具有徒步走完阿塱壹古道，重新返回部落的意涵。新年的開始走一趟達仁，漫步山海之間，聽大海唱歌、看山影變化，心變得又大又寬。
景點資訊
縫迴山海旅遊平台
地址：台東縣達仁鄉復興路9鄰14號
電話：089-702-249
網址：ttdaren.rezio.shop
遊程：「阿塱壹入口尋訪五感饗宴與創作—加碼藜饗市集」1,300元起；「走讀土坂部落野菜料理教室—加碼紅藜饗宴」1,100元起；「山中秘境巡禮排灣獵人體驗—加碼藜饗市集」1,300元起
這篇文章 台東旅遊｜達仁旅遊品牌「縫迴山海」 達人帶路山海慢活 最早出現於 行遍天下旅遊網