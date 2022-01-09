Citroën C5 Aircross No.009 ---- Apple CarPlay 使用心得

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經過這段時間的體驗，發現 C5 Aircross 的觸控螢幕在反應速度上算是夠快，其 8 吋的顯示範圍雖不算大，但也足以呈現所需資訊，角度也不會過度上仰而受日照反光影響，在螢幕下方還加入各項主要功能的觸控快捷按鍵，便於在行進間快速切換。
而關於手機連接方面，此套系統支援 MIRROR SCREEN 鏡射功能，可對應 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧型手機，以小七哥慣用的 iPhone 來說，啟動 Apple CarPlay 後的觸控反應與螢幕畫面流暢度都在可接受的範圍，然而長期使用下來發現有時發動車輛並連上手機後，Apple CarPlay 不會連線成功，但手機仍會顯示已開始充電，必須重新連接或重新啟動系統才能順利使用，此點稍嫌不便。
本週使用情形方面，C5 Aircross 主要由小七哥本人駕駛，作為日常代步與公務往返之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，再行駛 550.9 公里，其中有約 60% 屬於尖峰時段的台北市區道路，另外約 40% 則為高速公路長途行駛，再添加 48.75 公升的 98 無鉛汽油後，換算平均油耗數字約為 11.3005km/L。