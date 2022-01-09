COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Citroën C5 Aircross No.009 ---- Apple CarPlay 使用心得

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-09 09:25:41

Citroën C5 Aircross 全車系標準配備 8 吋全彩觸控螢幕整合通資與音響系統，小七哥購入 1.6L FEEL 等級進行長測迄今，總會在上車後將 iPhone 手機透過 Lightning-USB 線接上，一邊充電一邊透過 Apple CarPlay 來使用音樂、通話或地圖等手機 App 功能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過這段時間的體驗，發現 C5 Aircross 的觸控螢幕在反應速度上算是夠快，其 8 吋的顯示範圍雖不算大，但也足以呈現所需資訊，角度也不會過度上仰而受日照反光影響，在螢幕下方還加入各項主要功能的觸控快捷按鍵，便於在行進間快速切換。

而關於手機連接方面，此套系統支援 MIRROR SCREEN 鏡射功能，可對應 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧型手機，以小七哥慣用的 iPhone 來說，啟動 Apple CarPlay 後的觸控反應與螢幕畫面流暢度都在可接受的範圍，然而長期使用下來發現有時發動車輛並連上手機後，Apple CarPlay 不會連線成功，但手機仍會顯示已開始充電，必須重新連接或重新啟動系統才能順利使用，此點稍嫌不便。

本週使用情形方面，C5 Aircross 主要由小七哥本人駕駛，作為日常代步與公務往返之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，再行駛 550.9 公里，其中有約 60% 屬於尖峰時段的台北市區道路，另外約 40% 則為高速公路長途行駛，再添加 48.75 公升的 98 無鉛汽油後，換算平均油耗數字約為 11.3005km/L。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀