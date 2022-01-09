【油價公告】中油、台塑宣布明(10)日起國內汽油漲 0.2 元、柴油降 0.1 元
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2022-01-09 16:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (10) 日凌晨零時起汽油調漲 0.2 元、柴油調降 0.1 元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.3元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收 0.1 元及 0.6 元。
台灣中油表示，本週受美國商用原油庫存連續5週下降因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.1美元，新臺幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.04%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.3元及0.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收0.5元，換算後95無鉛汽油每公升30.2元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之0.2元經計算25%吸收調幅並四捨五後，汽、柴油每公升各吸收0.1元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元，汽油實際價格每公升調漲 0.2 元、柴油調降 0.1 元。
台塑石化台塑石油表示，受到利比亞輸油管線維修中斷部分原油生產、哈薩克局勢動盪恐危及原油供應，以及北美天氣嚴寒干擾原油輸送等因素影響，促使本週國際油價上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年1月10日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.2元/公升，調降柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。