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Toyota Corolla Cross No.043 ---- 有安全含意的車門內把手設計

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-09 22:25:40

如何提供乘客在車內滿足舒適及使用便利的配備，向來是各大車廠積極與消費者溝通的重要面向。但是在安全配備方面除了討論度極高的 ADAS 之外，車內攸關安全性的功能配備同樣不勝枚舉，如氣囊、安全帶、兒童安全鎖、ISOFIX 等，但事實上車門內把手的位置設計也同樣有安全性的考量。

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有安全含意的車門內把手設計
有安全含意的車門內把手設計
本站近年所購入的主流新車當中，包含 Focus、Kuga、Sentra、Corolla Altis 以及 Corolla Cross 等，車門內把手的位置均靠近門板上緣與車門軸心的位置。
本站近年所購入的主流新車當中，包含 Focus、Kuga、Sentra、Corolla Altis 以及 Corolla Cross 等，車門內把手的位置均靠近門板上緣與車門軸心的位置，以 Corolla Cross 來說，在車內欲打開車門之時，基本上以手肘為中心抬起手臂就可以輕拉把手，拉開開關後利用手臂的力量便可輕鬆直接向外推出，整體操作輕鬆愜意，不過如此一來卻輕忽了重要的步驟。

有安全含意的車門內把手設計
有安全含意的車門內把手設計
在車內欲打開車門之時，基本上以手肘為中心抬起手臂就可以輕拉把手，拉開開關後利用手臂的力量便可輕鬆直接向外推出，整體操作輕鬆愜意，不過如此一來卻輕忽了重要的步驟。
為了提倡駕駛或者乘客養成主動觀察後方交通狀況的意識、習慣，現在新車的車門內把手都選擇靠近車門軸心位置，單純使用手部操作看似相當不便，但其實這個位置是要讓乘客養成改用離車門較遠的右手開啟車門，讓身體自然旋轉，結合主動觀察的意識目光會自然投向後方，就可以取得後方的視野，避免產生盲區的現象。而這點便是近年來提倡的反手開門法、兩段式開門，同時也歸納在國內考駕照的評分標準當中。

回到 Corolla Cross 門內把手使用感受上，其表面的亮銀材質與底部黑色塑料材質兼顧了美觀與實用性，可惜的是門把手凹槽並無像 Foucs、Kuga、Altis Hybrid 旗艦配置氣氛燈，無法在低光源狀態下指引或提昇座艙的氛圍。

有安全含意的車門內把手設計
有安全含意的車門內把手設計
現在新車的車門內把手都選擇靠近車門軸心位置，單純使用手部操作看似相當不便，但其實這個位置是要讓乘客養成改用離車門較遠的右手開啟車門，讓身體自然旋轉，結合主動觀察的意識目光會自然投向後方，就可以取得後方的視野，避免產生盲區的現象。
有安全含意的車門內把手設計
有安全含意的車門內把手設計
Corolla Cross 門內把手使用感受上，其表面的亮銀材質與底部黑色塑料材質兼顧了美觀與實用性，可惜的是門把手凹槽並無像 Foucs、Kuga、Altis Hybrid 旗艦配置氣氛燈，無法在低光源狀態下指引或提昇座艙的氛圍。
本週使用情形方面，Corolla Cross 自前一次加滿 92 無鉛汽油後，再行駛 202.7 公里，其中大多數為台北市區道路，並再添加 21.22 公升的 92 無鉛汽油後，換算平均油耗數字約為 9.6km/L。另一桶油則配合編輯部拍攝使用，進行跨縣市長途行駛，遍佈高架、快速道路與市區等路段，總計行駛 228.1 公里再度添加 16.71 公升的 92 無鉛汽油，換算平均油耗表現為 13.7km/L。

Corolla Cross 自前一次加滿 92 無鉛汽油後，再行駛 202.7 公里，其中大多數為台北市區道路，並再添加 21.22 公升的 92 無鉛汽油後，換算平均油耗數字約為 9.6km/L。
配合編輯部拍攝使用，Corolla Cross 進行跨縣市長途行駛，遍佈高架、快速道路與市區等路段，總計行駛 228.1 公里再度添加 16.71 公升的 92 無鉛汽油，換算平均油耗表現為 13.7km/L。
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