搭機偷拍正妹手機！放大一看「噓！我們確診」 男秒嚇壞
新冠肺炎肆虐全球已經有兩年多之久，近日Omicron變異株以驚人速度擴散全球，多個國家每日確診人數又再創高峰，各國也紛紛祭出不同的防疫政策，台灣今（10）日也宣布長程旅客入境措施加嚴，一落地就採檢的策略。不過，近日國外一名網友卻在論壇分享，自己偷拍同飛機上正妹的手機，沒想到好奇放大一看讓他嚇壞，因其內容竟然寫著「噓…我們確診了」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 14:55:15｜2022-01-10 14:55:18
綜合外媒報導，國外一名網友在《Reddit》上PO出一張偷拍照，寫下「請問這樣合法嗎？」原本不少人都看不出到底哪裡違法，沒想到仔細一看，卻發現前面該名正妹的手機內容竟然出現「噓…我們得COVID了」！讓該名男網友當場嚇壞。
根據該名女乘客手機訊息內容可見，她向親友提到「我們感染了新冠肺炎…噓！這就是我們提早一天回家的原因！在飛機上....」（We have Covid… shhhhh. That's why we're returning home a day early！On the plane…」隨後內容還在輸入中，並未看見。
照片曝光後，不少網友傻眼表示「那些知道自己感染新冠病毒卻不採取預防措施，真的太可惡」、「這在飛機上發現都太晚了....飛機超毒的」、「你應該對她喝斥，問她是不是真的已經感染新冠肺炎」、「太可怕了，真的完全不顧別人安危」、「Omicron這麼嚴重....怎麼有人這麼自私呢？」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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