預計今年 Q2 上市　全新 Kia EV6 GT-Line 亮相

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Kia 原廠於 2021 年 3 月正式揭露 EV6，採用了 Hyundai-Kia 集團所開發的 E-GMP 電動車模組平台打造 ，與 Hyundqi IONIQ 5 為雙生車，並提供 EV6、GT-Line 與 GT 三種版本。
在外觀風格方面，Kia EV6 整體偏向於跨界風格的掀背車造型，相當於 PSA 集團 DS 5 所賦予的定位。車頭 Digital Tiger Face 的造型設計將過往的 Tiger Nose 水箱護罩整合，頭燈相當的銳利、動感，並具備動態式 LED 方向燈，大面積的氣壩則突顯了運動的氣息。
原廠採用馬牌 PC6 胎圈，尺碼為 255/45 R20。
來到車側，輪拱與葉子板線條相當圓潤以及飽滿，並使用黑色防刮材質點綴，車門採用隱藏式伸縮設計，搭配黑色窗框的設計則進一步呼應動感的風格。車尾方面則可以看到相當流線的 C 柱，搭配貫穿整個尾部的拱橋形 LED 尾燈，添增了前衛、神秘的色彩。
內裝部分則比較趨於保守，但透過大量的科技配備還是可以呈現出新世代的鋪陳設計，像是中控台上方採用了曲面設計的全數位儀表板以及多媒體觸控螢幕，下方的空調介面也為電容觸控，但還是保留了傳統的溫度調節物理旋鈕。中央鞍座提供了兩個開放式杯架以及無線充電板，排檔採用電子旋鈕操作。方向盤為全新世代的雙幅造型，兩側的功能按鍵採用黑色鋼琴烤漆處理，但仍同為傳統物理按鍵。
中控台上方採用了曲面設計的全數位儀表板以及多媒體觸控螢幕，下方的空調介面也為電容觸控，但還是保留了傳統的溫度調節物理旋鈕。
中央鞍座提供了兩個開放式杯架以及無線充電板，排檔採用電子旋鈕操作。
後座椅背具備角度調整機能。
動力配置方面，EV6 在海外市場提供單馬達後驅或雙馬達四驅，鋰電池容量分為 58kWh 與 77.4kWh，搭配 58kWh 電池時後驅車型具備 170ps 最大馬力與 350Nm 峰值扭力，四驅車型具備 235ps 最大馬力與 605Nm 峰值扭力，搭配 77.4kWh 電池時後驅車型具備 229ps 最大馬力與 350Nm 峰值扭力，四驅車型具備 325ps 最大馬力與 605Nm 峰值扭力，至於 EV6 GT 則採四驅搭配 77.4kWh 電池，可輸出 577ps 最大功率及 740Nm 峰值扭力。
至於國內初步則是規劃後驅標準的 Standard (58kwh) 與 Long Range (77.4kwh) 版本，而 GT-Line 則會採用 77.4kwh 的四驅版本。
充電方面，EV6 支援 400V 與 800V 架構，AC 插座為 Type 2，DC 插座為 CCS。滿電續航力方面，單馬達後驅搭配 58kWh 電池為 370 公里，雙馬達四驅搭配 58kWh 電池為 351 公里，單馬達後驅搭配 77.4kWh 電池為 475 公里。雙馬達四驅搭配 77.4kWh 電池則為 470 公里。
打開前艙蓋會發現車輛必備的雨刷水、電瓶及煞車油等仍整合於車頭當中，中央處也提供一組置物空間，並透過類引擎的上方飾蓋來點綴。
從去年底 Kia EV6 間諜測試車不斷捕獲以及與台北 101 合作一系列的宣傳之下，不難看出 EV6 將會是森那美起亞今年度重要的戰略車款，且將會提供多元的產品規格，就待正式價格是否會讓消費者滿意了。