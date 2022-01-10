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▲圖片來源／指揮中心
指揮中心陳時中指揮官表示，今日新增本土案例皆為疫調後擴大篩檢而揪出，其中，案17487為前幾日確診的金嗓會會員同住家人；案17503、案17506皆為機場手推車工作人員；案17504為居服員的小孩，案17505則為其安親班同學，兩位學生雖為同安親班但就讀不同小學，目前該兩小學及案例同住家人就讀的國中皆實施緊急停課；案17507為居服員友人，該案女兒就讀之國中也實施預防性停課。目前機場全體工作人員擴大篩檢共8924人，扣除昨日未到與採檢結果未出爐者，目前共累積採檢出三名陽性確診者。
▲圖片來源／指揮中心
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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，近日新增這幾例本土案例，都屬輕症或甚至無症狀，除了兒童或青少年之外，其餘皆有接種過兩劑疫苗，目前並無出現中重度或以上病症之案例。
降低機場工作人員染疫風險 出入境防疫措施再調整
因應國內外疫情升溫的情形，陳時中宣布，目前針對幾項出入境防疫措施做調整：
一、 自明日（1/11）午夜零時起（以航班表定抵台時間為基準），搭乘長程航班包含歐美、中東及紐澳等航線抵台的旅客，抵台後進行落地公費PCR採檢。若為採檢陽性，即直接在登機口辦理入境手續，所有行李與個人物品自獨立出口輸送，不進入一般民眾入境空間，但每班航機採檢區也會有所區隔，並確保通風良好及全面消毒，將交叉感染風險降到最低；採檢陰性者才會依循正常入境手續來做辦理。陳時中說明，以上調整希望避免境外移入個案在通關時，將病毒帶到公共場域，及減少機場工作人員、防疫計程車染疫事件再發生的機率。簡而言之就是「落地採檢、驗陽送醫、驗陰居檢」。
二、 自後天（1/12）午夜零時起（以航班表定抵台時間為基準），移除過去因應Omicron而訂定的幾個重點高風險國家，含南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及與奈及利亞等國，現調整為已加嚴之第三級流行地區之入境檢疫措施。自上述各國入境的旅客，（1）需提供表定航班時間前2日內的新冠肺炎核酸檢驗報告（2）一律入住防疫旅宿或自費集中檢疫所（3）於檢疫及自主健康管理期間，需配合6次PCR檢驗或公費快篩。
▲圖片來源／指揮中心
三、 桃機、松山機場、高雄小港機場週邊防疫計程車，即日起至1月23日，包含春節方案實施的時間在內，不得搭載一般旅客，計程車外也會特別標註為「防疫計程車」，民眾可多加注意。
春節假期即將來臨 宗教集會防疫措施再調整
針對疫情防範，目前雖維持二級警戒，但內政部與地方政府相互溝通討論後，今宣布調整宗教集會活動相關防疫措施：
一、 活動過程中除飲食期間得暫時脫掉口罩，其餘時間皆需全程配戴。
二、 餐會與宴席不可逐桌敬酒、敬茶，並維持適當社交距離。
三、 入住會館或香客大樓，除同住家人以外，以一人一室為限。
四、 遶境遊行或其他大型宗教活動，需提報完整防疫計畫並經地方政府同意後才能辦理。
指揮中心副指揮官陳宗彥強調，春節期間民眾前往各宗教寺廟需求大增，請所有宗教團體與民眾落實實聯制、量測體溫、勤洗手及勤消毒等防疫措施，才能讓台灣在新冠病毒威脅之中安然而退。
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資料來源：健康醫療網 因應疫情升溫、年節將近 注意「這幾項」防疫措施調整
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