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Kia 智慧電能跨界休旅EV6 ，屢獲國際大獎殊榮肯定
EV6作為Kia首款BEV車款，以全新E-GMP電動車模組平台開發打造，讓EV6擁有寬敞的車內空間，並透過嶄新的設計概念結合最新電能科技，開創全新電能移動的駕馭體驗。Kia EV6 搭載58kWh / 77.4kWh的高壓鋰電池組，擁有800V電池系統、在240KW超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且僅需要4.5分鐘就能補足行駛100公里的電量。而EV6 GT-line AWD版本， 0-100 km/h加速更僅需5.2 秒即可完成。日前Kia EV6不僅創下以最短充電時間橫越美國的金氏世界紀錄，打敗原先紀錄保持者Tesla (註2)，強大的充電效能與創新科技，更讓Kia EV6獲得多項全球車壇大獎肯定，不僅在2022德國年度風雲車選拔中的Premium級別獲選為優勝車款(註3)，更獲得2021 Top Gear年度跨界車的殊榮(註4)。近日，在甫公布的Best Cars of the Year年度最佳車款評選，Kia EV6更榮獲「2021/2022 Best Cars of the Year年度最佳汽車世界冠軍」(註1)，擊敗Porsche Taycan贏得此至高無上的殊榮。
完美詮釋Kia全新品牌精神「Movement that inspires 移動‧啟發人心」
Kia EV6快閃現身台北101，引領Kia邁入品牌新紀元
繼2021年末Kia全新品牌識別及EV6同步登上台北101外牆T-Pad，今年開春Kia總代理台灣森那美起亞再度與台北101合作，自1月10日至1月28日，Kia首款智慧電能跨界休旅EV6，將於台北101辦公大樓1F Green corner靜態展示，打造「Kia EV6 Café」生活充電站Pop-up Store，不僅是Kia將正式邁入電能移動的嶄新里程碑，同時在Kia全新品牌精神「Movement that inspires移動．啟發人心」的品牌核心價值下，Kia總代理台灣森那美起亞也將同步於產品、通路、銷售與售後服務進行全面革新，邁入品牌新紀元。歡迎所有消費者，親臨現場，搶先感受Kia EV6帶來的創新電能移動體驗。