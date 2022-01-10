最高降價 3.5 萬元　2022 年式 Luxgen URX 新台幣 84.8 萬元起登場

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URX 極緻紳活版在外觀上配備專屬套件來提升運動風格，車頭的鍍鉻的滿天星斗水箱護罩與全新設計的多角化前保桿套件相互搭配，並採用專屬的藍/黑 Two-Tone 雙色外觀，結合類雙出排氣管造型，車內延續 URX 主打的科技配備應用，包含 ADAS 先進駕駛輔助系統、ARD 擴增實境抬頭顯示系統，以及 APA 自動停車輔助和 AR VIEW+ 行車環景影像系統及 AI 自然語音秘書等。
URX 5+1 樂活款在後廂部分同樣配備翻轉機構，導入 Quick Lock 易扣設計以及伸縮式斜坡板，並且在 D 柱內側新增輪椅三點式安全帶，輔以安置在行李廂底板的固定座，讓乘坐輪椅的乘客更便利上下車。除此之外，為對應車尾結構改變，後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。至於 URX 7 人座樂活款與 5+1 樂活款最大不同之處在於新增配置第三排兩張標準座椅 (側翻收折)，同時設置第三排空調出風口並保留第二排座椅一鍵翻折功能。
URX 為 Luxgen 在 2019 年底推出的全新作品導入了消費者引頸期盼的 ADAS 系統，也換上了嶄新的外觀與內裝設計，更在 2020 年時增加呼應當今高齡化社會的趨勢，以及多元生活的嚮往的樂活款，帶來獨特的購車選項，也獲得穩定的銷售表現。如今在 2022 年式調整售價之際，呈現戶互現的情形，對於銷售表現的影響有待持續觀察。