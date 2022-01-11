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打疫苗出現不良反應　如何通報、申請救濟？一次搞懂

打疫苗出現不良反應　如何通報、申請救濟？一次搞懂
打疫苗出現不良反應　如何通報、申請救濟？一次搞懂

健康醫療網

2022-01-11 08:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】27歲馬姓男子於去（2020）年10月底，接種第一劑BNT疫苗後引發血管炎，住院治療與檢查將近兩個禮拜，不僅造成工作停擺，還須負擔不少醫藥費用，隨著Omicron變異株入侵本土，第三劑疫苗也開放施打，根據衛生福利部疾病管制署公告的資料，截至2022/1/6，台灣疫苗接種後不良事件通報累計總數為15,856（如圖1），馬男至今連第二劑BNT卻還不敢打，令人擔憂疫苗不良反應萬一再度發生，究竟可以如何尋求幫助？可以申請救濟嗎？以下整理解答。

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Q：什麼是疫苗不良事件？什麼情況可以通報？

萬一民眾接種疫苗後引發嚴重的不良反應，根據衛生福利部疾病管制署公告的資料顯示，民眾於接種疫苗之後，任何時間出現身體上的不良情況，即使不確定是否為疫苗所導致，但是也沒有其他明確原因可解釋，因此懷疑或無法排除與接種疫苗的關聯性，就可通報疫苗不良事件。另外，婦女懷孕或哺乳期間接種疫苗後，若胎兒或嬰幼兒發生不良事件，且懷疑或無法排除與疫苗接種的關聯性，就可以通報。

Q：疫苗接種後死亡不良事件的通報原則？

當懷疑個案的死亡是疫苗不良事件所造成時，就可以通報。若一開始通報時非死亡案例，但後續個案死亡且懷疑與疫苗不良事件有關，則可將不良事件嚴重性變更為「死亡」。不過，當個案在接種疫苗後死亡，但不懷疑死亡與疫苗不良事件相關時（如：因交通事故死亡、死於既有疾病等），或者胎兒因先天異常而自發性流產或進行人工流產，請勿通報。

Q：如何進行通報？

疫苗不良事件通報，須經由一般醫療人員、合約醫療院所或基層預防接種人員，並於TCDC疫苗不良事件通報系統（VAERS）進行填報。

疫苗不良事件要申請「預防接種受害救濟」　非藥害救濟

若民眾因接種疫苗產生不良反應，想要申請救濟，要向哪一個單位諮詢，才不會耽誤申請時間呢？首先，要先搞懂「藥害救濟並不等於預防接種受害救濟」，兩者所屬的主管機關不同，「預防接種受害救濟」中央主管機關為衛福部疾病管制署，藥害救濟則屬於衛福部食品藥物管理署。若是施打疫苗，因而產生的不良反應，要尋求「預防接種受害救濟」的幫助，因此請撥打1922專線，向地方衛生局或疾病管制署諮詢，且請申請期限為受害情事日起2年內；或自受害發生日起5年內。

相較國外不良反應通報數　台灣偏低

台灣目前接種疫苗的不良反應狀況究竟是多是少？衛福部疾病管制署提供的資料中，台灣與國外通報數相比並沒有比較高。與加拿大相比，AZ疫苗通報率為每百萬劑 8.9 件、台灣為每百萬劑 1.5 件；莫德納（Moderna）疫苗通報率為每百萬劑10.0件、台灣為每百萬劑1.4件；BioNTech疫苗通報率為每百萬劑12.7件、台灣為每百萬劑 0.3 件。

而目前死亡案件分析結果中，疫苗接種前後的臨床症狀、不良事件和死因有特定或異常的模式。此外，不分疫苗廠牌，各年齡層男性與女性所通報死亡事件數皆未高於預期死亡事件數。衛福部疾病管制署指出，綜合目前疫苗不良事件通報資料評估結果，尚未觀察到須立即採取相關措施的安全疑慮。

資料來源：

衛生福利部疾病管制署

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGFkng　

聰明用藥健康吃（藥害救濟基金會）臉書粉絲專頁

https://www.facebook.com/tdrf2012/photos/a.350608624968478/4972106352818659/　



資料來源：健康醫療網 打疫苗出現不良反應　如何通報、申請救濟？一次搞懂

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