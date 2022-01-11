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萬一民眾接種疫苗後引發嚴重的不良反應，根據衛生福利部疾病管制署公告的資料顯示，民眾於接種疫苗之後，任何時間出現身體上的不良情況，即使不確定是否為疫苗所導致，但是也沒有其他明確原因可解釋，因此懷疑或無法排除與接種疫苗的關聯性，就可通報疫苗不良事件。另外，婦女懷孕或哺乳期間接種疫苗後，若胎兒或嬰幼兒發生不良事件，且懷疑或無法排除與疫苗接種的關聯性，就可以通報。
Q：疫苗接種後死亡不良事件的通報原則？
當懷疑個案的死亡是疫苗不良事件所造成時，就可以通報。若一開始通報時非死亡案例，但後續個案死亡且懷疑與疫苗不良事件有關，則可將不良事件嚴重性變更為「死亡」。不過，當個案在接種疫苗後死亡，但不懷疑死亡與疫苗不良事件相關時（如：因交通事故死亡、死於既有疾病等），或者胎兒因先天異常而自發性流產或進行人工流產，請勿通報。
Q：如何進行通報？
疫苗不良事件通報，須經由一般醫療人員、合約醫療院所或基層預防接種人員，並於TCDC疫苗不良事件通報系統（VAERS）進行填報。
疫苗不良事件要申請「預防接種受害救濟」 非藥害救濟
若民眾因接種疫苗產生不良反應，想要申請救濟，要向哪一個單位諮詢，才不會耽誤申請時間呢？首先，要先搞懂「藥害救濟並不等於預防接種受害救濟」，兩者所屬的主管機關不同，「預防接種受害救濟」中央主管機關為衛福部疾病管制署，藥害救濟則屬於衛福部食品藥物管理署。若是施打疫苗，因而產生的不良反應，要尋求「預防接種受害救濟」的幫助，因此請撥打1922專線，向地方衛生局或疾病管制署諮詢，且請申請期限為受害情事日起2年內；或自受害發生日起5年內。
相較國外不良反應通報數 台灣偏低
台灣目前接種疫苗的不良反應狀況究竟是多是少？衛福部疾病管制署提供的資料中，台灣與國外通報數相比並沒有比較高。與加拿大相比，AZ疫苗通報率為每百萬劑 8.9 件、台灣為每百萬劑 1.5 件；莫德納（Moderna）疫苗通報率為每百萬劑10.0件、台灣為每百萬劑1.4件；BioNTech疫苗通報率為每百萬劑12.7件、台灣為每百萬劑 0.3 件。
而目前死亡案件分析結果中，疫苗接種前後的臨床症狀、不良事件和死因有特定或異常的模式。此外，不分疫苗廠牌，各年齡層男性與女性所通報死亡事件數皆未高於預期死亡事件數。衛福部疾病管制署指出，綜合目前疫苗不良事件通報資料評估結果，尚未觀察到須立即採取相關措施的安全疑慮。
資料來源：
衛生福利部疾病管制署
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGFkng
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資料來源：健康醫療網 打疫苗出現不良反應 如何通報、申請救濟？一次搞懂
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊