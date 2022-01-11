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顏寬恒其實不想選？林靜儀：國民黨拿台中市民開玩笑嗎

▲寒流來襲，林靜儀今裹得像白毛球，從烏日出發掃街謝票。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.11）
▲寒流來襲，林靜儀今裹得像白毛球，從烏日出發掃街謝票。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.11）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-11 12:03:39

中二立委補選，藍營傳出「顏寬恒其實不想選，但不選的話爸爸要揍他」的說法。對手林靜儀今（11日）聽聞，除感嘆「這樣他很可憐！」也怒批國民黨拿市民開玩笑，「國民黨搞罷免與選舉，原來是政治操弄，根本無心監督地方政治、國家制度。」

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林靜儀今天上午從烏日出發謝票，受訪時被問及「藍營透露顏寬恒不想選」一事，她說：「這樣他很可憐咧！40幾歲當阿公的人了，可以為自己爭取人生意義。」

▲林靜儀謝票途中，民眾熱情舉牌。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.11）
▲林靜儀謝票途中，民眾熱情舉牌。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.11）
她也批評提名顏寬恒的國民黨：「這樣不太合理吧！國民黨先操作了罷免案，讓鄉親這麼辛苦，又要罷免又要補選，現在出來說其實他不想選，是拿台中市民開玩笑嗎？」

林靜儀說仔細思考之後，大家會對國民黨行為非常憤怒。「國民黨搞罷免與選舉，原來是政治操弄，根本無心對地方政治或國家制度做認真監督。」她說在政黨政治時代，國民黨還沒轉型好。「一直利用地方家族勢力、派系勢力，在選舉時結盟、靠攏、吸取資源，這對國民黨不是好的發展方向，對於家族政治、地方派系更是惡性循環。」

林靜儀奉勸顏家，家族政治在民主時代已經式微，龐大政治實力應該轉型成專業政治，而非家族企業式的思考，「這還是家族產業思維，而非公眾利益思維。可以理解他們家擔任公職人員時，會去侵占國有土地，」

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