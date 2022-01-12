疫情創造新需求　2022消費關鍵字出爐！

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原本被認為是防疫模範生的台灣，去年5月開始全國進入3級警戒，大家減少外出，對零售業者造成衝擊，即使之後解禁，營業額也回不到從前。經濟部統計處的數據顯示，百貨公司2021年1~11月營業總額為3055億元，約比前1年同期減少5%。
2021年10月周年慶時消費者報復性消費，回應業者的熱情促銷，以遠東SOGO百貨公司為例，周年慶業績達標，但先前3級警戒的影響太大，全年業績仍較前1年微幅衰退。
百貨突圍 電商網購翻倍漲
由於2021年5月到7月買氣急凍，SOGO販促部媒體課經理曹春輝指出：「我們以OMO（線上與線下融合）策略應對，透過自營電商通路，搭配直播銷售和無接觸販售業務，來維持業績。SOGO自營電商istore 2021年業績比前1年同期有倍數成長。」
零售業網路銷售金額逐年成長，在疫情嚴峻的2021年第2季，台灣網購金額達到1059億元，創單季新高。東方線上E-ICP消費者行銷資料庫2021年的資料則顯示，網購主力仍是25到39歲，但近3年，更年輕和熟年族群的網購比率飛速成長。13到24歲超過7成曾經網購；50到64歲民眾也有4成曾經網購，疫情更助長了這樣的增勢。
餐廳不能內用，是疫情下的受災大戶。經濟部的數據指出，餐館2021年6月營業額跌到谷底後反彈，但1~11月的營業總額為5443億元，比2020年同期減少約8%。業者為了求生存，紛紛與美食外送平台合作。一家自助餐店的業者就說：「大家已經習慣叫外賣，我們這種沒和外送平台合作的傳統小店，生意再也回不到以前了。」
無現金支付 消費習慣改變
根據東方線上統計，44%的消費者使用過外送平台服務，當時北部疫情比較緊張，加上北北桃是平台服務首先開展的地區，這裡有過半消費者都有使用經驗，有3成甚至每週至少叫一次。不只餐廳，SOGO百貨小吃街、7-ELEVEN也推出外送服務搶市。
除了懶人習慣在解封後已經很難回頭，另一個回不去的習慣是無現金支付。根據2021年8月波仕特公司調查的結果顯示，疫情爆發後，69%的民眾使用非現金支付的次數增加，原因最多是因為不必接觸現金（占78%），其次是網購次數增加（50%）。
在不確定性如此高的情況下，2021年在台灣暢銷的商品，最重要的元素就是「居家」。為了遠距上班、上課，筆電、平板電腦等3C商品一度短缺，振興5倍券到手後，更推升了消費意願。今年全新的iPhone13手機問世，則掀起死忠粉絲的換機潮。
因為在家時間增長，民眾對居家環境清潔的要求提高，於是除了Dyson手持式吸塵器外，能透過App掌握清潔狀況的石頭科技掃地機器人，也成為暢銷品。前1年就熱賣的洗衣膠囊，1顆就能達到抗菌、去漬、抗臭等功效，2021年繼續被民眾買爆。在家煮飯的人也變多了，造就換新鍋具等廚房用品的商機。
第2個元素是「偽出國」。因邊境管制，大家不能出國，只好買進口商品望梅止渴，感受出國的小確幸。百貨公司國際精品持續熱銷；7-ELEVEN也瞄準這個商機，設置「國際精品專櫃」，陳列各國進口的零食、泡麵等。根據統計，最受歡迎的前3名是日本雷神巧克力等糖果、南韓Sweetory調味杏仁果等零食、日本嘎哩嘎哩君剉冰棒等冰品。
第3是「健康」。抗疫最好的方式，是有健康的體魄，提高自己的免疫力。除了要多喝水，還要吃保健食品，例如人參、魚油、助眠的晚安奶粉等。運動也很重要，而高爾夫群聚較少，相關商品的詢問度變高。另外《財訊》分析，戴口罩成為常態，使得一些人臉部肌膚狀況不佳，因此需要保溼精華液或乳霜，不少保養品牌都受到青睞。
異業共榮 美食名品新趨勢
此外，在這樣的非常時期，異業合作、強強聯手，可以激盪出更多創意。例如史努比和故宮文物聯名、Gucci和哆啦A夢聯名等。事實上餐桌上可以看到更多聯名的案例，全家、7-ELEVEN等便利商店也和知名餐飲業者、甚至米其林名店或星級飯店將名菜變身為微波鮮食。
永續發展目標（SDGs）蔚為風潮，全家便利商店2021年也推出業界首創的友善地圖功能，透過鮮食庫存動態系統，並結合消費者手機中的即時定位功能，可一鍵查詢各店友善食光的商品與數量，藉此推廣惜食觀念。
展望新的1年，曹春輝說：「疫情仍是2022年的灰天鵝，而且目前全球經歷第4波疫情衝擊，病毒的變種也帶來高度的不確定性。另外，通膨、塞港、原物料供應問題，都會影響商品供應。」業者只能做最好的準備，審慎應對各種不確定。
至於預期熱銷商品，因為邊境管制預料會持續，國際精品依然熱銷。元宇宙話題帶動下，3C新品勢必大賣。近兩年因疫情居家儀式感成為熱話題，餐瓷用品也看好。2021年健身房曾因疫情關閉，居家運動成為另一種新常態，家庭健身運動商品需求可望增加。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。