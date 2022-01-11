外觀更加洗練　全新改款 Jeep Renegade 巴西登場

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全新 Jeep Renegade 車頭水箱護罩依舊維持家族化的 7 孔式格柵與圓燈造型，不過面積較過往退減不少，同時將 LED 日行燈、方向燈整合於頭燈組內，視覺上更為精緻洗鍊。而保桿氣壩同樣重新調整並加入銀色護板，霧燈也改採矩形的造型並向外側點綴。
來到車尾，後 LED 尾燈的導光條從原先的 X 造型改為上下分段的括弧造型，倒車燈與霧燈造型更加細長，原先的銀色護板包覆面積更為廣大，為這款都會休旅增添粗曠感受。
內裝部分，據了解將維持現行款的基本鋪陳，但換上了全新的三輻式多功能方向盤，新增全新的 7 吋液晶儀表板以及 8.4 吋多媒體觸控螢幕，並全面換裝最新的車載系統介面。
動力方面，此次 Jeep Renegade 在巴西市場取消過往的柴油動力，首次換裝 1.3 升 Turboflex T270 渦輪增壓引擎，以乙醇作為燃料可以產生最大 185 匹馬力。現行 Jeep Renegade 在 2014 年推出後轉型都會跨界休旅，靈巧的尺碼搭配 Jeep 粗曠的設計，造就出獨特的風格魅力，此次改款的變動應有望再提升產品競爭力。目前 Jeep 品牌在國內並無正式代理引進，但有貿易商導入少量引進，成為市場中獨樹一格的選擇。