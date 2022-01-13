台股強強滾　資本市場卻爆出走潮？

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集中市場交易強強滾，反觀初次公開發行（IPO），卻是冷颼颼。根據《安永大中華區IPO市場調查報告》指出，2021年台灣上市櫃新掛牌公司共27家，雖然較2020年減少1家，不過由於有半導體代工業者力積電掛牌，籌資76.9億元，因此總籌資金額來到300.88億元（約10.76億美元），年增率近1倍。但這樣的數字就算跟台灣過去相比也只是差強人意，與全球對比更是相形見絀。
很現實！企業海外籌資估值較高
根據KPMG數據，全球經濟雖受疫情重擊，但受惠於資金寬鬆、產業轉型與新經濟需求，2021年全球IPO件數高達2227件，募資金額4330億美元，較2020年成長約5成，其中又以那斯達克和紐交所居首；即便是受到美中對峙、政策劇烈轉向的中國，上證、港交所、深交所仍穩居IPO的全球前5大交易所。相較之下，台灣IPO件數與金額，僅占了全球比重的1%和0.2%。
其實，並不是沒有新企業要掛牌，而是不願在台灣掛牌，證據就是去年已有5家公司直接到國外交易所上市、或被海外SPAC（特殊目的收購公司）公司收購。其中沛星互動（Appier）一家公司11.86億美元的市值，就超過台灣2021年全年的IPO募資金額，睿能創意Gogoro的估值更高達23億美元。
仁新醫藥子公司、德翔海運、奧丁丁等台灣公司，均已公告要到海外掛牌，本來曾遞件申請上市，卻又自行撤件的圓點奈米、伊雲谷，改赴海外上市的機率也很大。
台灣工研新創協會會長高繼祖指出，「企業海外掛牌潮不是壞事，表示國外資金願意給予高估值，但台灣不是一直要推資本市場國際化？為什麼不更積極與國際交易所如那斯達克、東京證交所合作，用雙重上市（Dual listing）或更靈活的方式，留住這些好公司？」
很洩氣！創新板、戰略新板成空包彈
2021年為催生台灣本土獨角獸，證交所與櫃買中心分別新設創新板與戰略新板，但截至2021年底，創新板掛牌數仍掛零，戰略新板也只有東研信超、進典、數泓科、宏碁智醫、騰雲、倍力等6家掛牌，雖然持續有案件送進，但不管是交易所或投資人，似乎都還是觀望態度。
證交所解釋，興櫃、戰略新板均屬預備市場，資本額、設立年限及財務等均未有條件限制，只要申請文件齊備，且無其他不合於登錄興櫃戰略新板之情事後，即核發同意函及完成興櫃戰略新板登錄。
很淺碟！台商資本市場競爭力不足
但創新板公司等同於一般上市公司，訂有設立年限、公司規模、市值及財務標準等申請上市條件，審查程序與一般上市公司相同，須經證交所上市審議委員會及證交所董事會決議通過。因此，部分公司需要進行財務規畫以符合創新板市值或營運資金標準；嗣後尚須洽會計師辦理內部控制制度專審及承銷商輔導（至少6個月）；且還需配合前1年度財務報表查核簽證作業等，均須相當的準備時間，因此至今尚無公司掛牌。至於台灣新創公司規畫赴海外掛牌或循SPAC上市，證交所認為應為公司綜合評估各項因素後決定。
有官員私下指出，「台灣市場籌資能力還是很強啦，不能只看IPO，還要看SPO（現金增資，含海外存託憑證）的數字。」若以2021年前11個月的籌資數字來看，光證交所的SPO就高達1811.58億元，占總籌資金額的92%。他也直言：「Gogoro這麼大，台灣吃不下啦，出海對他也好，」試圖為台灣資本市場淺碟且熱中於短線交易、交易所獨占且非民營的特性辯解。
然而，若一味傾斜為既有公司籌資，新經濟、新創公司難以壯大，產業競爭力恐難以永續。
比較台灣和南韓，南韓就有電商龍頭Coupang、三星生物、LINE母公司Naver 3家成立不到25年的生技與網路公司，擠進前10大市值公司；但台灣只有聯發科一家尚屬年輕，而且還是從台灣主流半導體延伸出去，而非具有破壞式創新的新經濟公司。
很嚴重！台股「生不如死」警報響起
事實上，2021年終止上市櫃的公司就有18家（含併購下市），創史上新高，若不更積極為新創搭建友善環境，為資本市場換新血，台股恐怕也要面臨「生不如死」（新掛牌數低於下市數）的窘境，台灣下一波競爭力何去何從？值得為政者深思。