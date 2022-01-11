Ralliart 復活！　Mitsubishi 公布 2022 東京改裝車展參展陣容

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K-EV concept X Style 為新世代純電動 K-Car，外觀採用類 SUV 風格的造型搭配雙色塗裝，車身以藍色為主體，搭配銅色車頂來象徵電動馬達中的線圈，前保險桿、車側及行李廂蓋都以 X 元素點綴來帶出其精巧又粗獷的特性。
Vision Ralliart Concept 象徵 Ralliart 品牌的復甦，車身以第四代 Outlander 為基礎開發，運用消光黑色的基本色調，搭配更厚實的運動化空力套件及寬車體套件來強調其性能取向，水箱罩採用封閉式蜂巢紋路設計，足踏 22 吋鋁合金輪圈搭配六活塞煞車卡鉗，車尾配備大型擴散器及中置 LED 警示燈。
Outlander Wild Adventure Style 強調戶外生活取向，以 Black Diamond 黑車色為基礎，將細節施以鍍鉻點綴，車頂配備置物架及置物網，也加裝保險桿護板、擋泥板、銀色油箱飾蓋及尾翼，胎壁加入白色字樣。
Outlander Ralliart Style 及 Eclipse Cross Ralliart Style 均安裝 Ralliart 出品的套件，車身採用採用 White Diamond 白色烤漆，前後保險桿、側裙及尾翼則施以紅色烤漆點綴，足踏黑色烤漆鋁合金輪圈，搭配專屬車身貼紙及紅色擋泥板。
Delica D:5 Tough x Tough 加裝 Ralliart 售後服務配驗，車身選用 Black Mica 塗裝，車頭安裝消光黑水箱罩及保險桿飾板，車外後視鏡蓋及前霧燈框均施以紅色烤漆，前擋風玻璃上方安裝 LED 探照燈，車側加裝登車踏板及紅色擋泥板，車頂安裝置物架及置物箱，輪拱加裝帶鉚釘的護板，另外也配備側邊帳棚。
Minicab-MiEV B-Leisure Style 為主打休閒風格的純電動輕型廂型車，外觀採用綠米雙色烤漆，車頂配置置物架及側邊帳棚，車內配置露營餐桌及座椅，並且配置 MiEV Power Box 供電系統來讓車主接上電器使用，便於享受戶外生活或遠端工作。
Mitsubishi 在去年 5 月發表 2020 年度財報時，公佈品牌營運規劃，證實將重起高性能品牌 Ralliart，也重視電動化車款的發展，如今在 2022 東京改裝車展中將帶來的展示車型，展現了研發的成果，也預告未來的走向。