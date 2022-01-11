特企／艾德多爾攜手心潮飯店打造微醺午茶體驗！

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歷史悠久的艾德多爾(EDRADOUR)，一直以來都堅持小巧精簡的酒廠規模、保持150年前的傳統製酒工藝，完整呈現十九世紀蘇格蘭農莊型酒廠的獨特樣貌。廷漢企業執行長裴士誠(Steven Parker)表示，艾德多爾(EDRADOUR)在台灣深受威士忌消費者的喜愛，是非常具有潛力的威士忌品牌。雖然2021年威士忌市場受到疫情影響，但艾德多爾(EDRADOUR)在廷漢企業加強通路銷售以及積極推動品牌行銷的策略下，核心酒款的銷售與去年同期相比成長了超過50%，相信新的一年，艾德多爾(EDRADOUR)在台灣市 場會有亮眼的表現。
艾德多爾Ｘ心潮飯店 打造以威士忌融合台菜的迷你微醺下午茶
本次《艾德多爾迷你微醺餐酒會》選用了四款艾德多爾(EDRADOUR)的特色酒款，讓消費者一次享用波本、雪莉、泥煤、紅酒桶的風味。其中台灣市場首度推出的艾德多爾21年桶裝原酒－巴羅洛紅酒桶限量版，蒸餾於1999年，先在波本桶陳年13年，再入義大利頂級的巴羅洛紅酒桶中熟成8年的歲月。這款高年份原酒有著濃郁的太妃糖、蘋果、香草的香氣，及一絲絲老酒才有的獨特皂味，豐富層次與綿延不斷的尾韻，更是威士忌老饕心中的逸品。
為了滿足老饕們的味蕾，心潮飯店特別為艾德多爾(EDRADOUR)搭配了四種不同味覺層次的台式佳餚：第一款為甘甜香醇的艾德多爾10年，搭配心潮飯店的冷前菜「紅糟肉銀芽沙拉」，帶出肉質的豐潤;而第二款艾德多爾12年，有著葡萄乾、無花果與蜂蜜三種平衡香氣，搭配「果香醋溜鮮魚」，酸甜醬汁的魚肉與濃郁果香的12年完美交融；接著，第三款是艾德多爾泥煤10年，優雅細膩的高地泥煤香氣，搭配「煙燻海大卷」，帶出迷人的煙燻味與海鮮的鮮甜感，深受女性消費者青睞；最後也是最精彩的一款，艾德多爾21年巴羅洛紅酒桶限量版，將搭配「阿薩姆巧克力捲」，頂級的紅酒桶威士忌巧妙融合了甜點中的茶香奶油，產生令人驚豔的變化。
廷漢企業品牌經理Charlotte Lin表示，除了1月22日舉辦的《艾德多爾迷你微醺餐酒會》，艾德多爾(EDRADOUR)與心潮飯店接下來也將攜手推出「艾德多爾．微醺下午茶限定套餐」。透過艾德多爾(EDRADOUR)的創意特調與心潮精選的下午茶點搭配，我們相信能為饕客帶來更精緻細膩的艾德多爾(EDRADOUR)餐酒體驗。更多的活動詳情，請見Facebook粉絲頁「廷漢-威士記事」與「心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe」。
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