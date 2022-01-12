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訂閱模式商店成長7.2%！免費試用要小心　聯卡中心教戰

▲面對全球疫情不斷變化的影響，更多消費者被迫或更加習慣從實體轉向網路，趨勢所及促使網路電商經濟蓬勃發展，尤其「網路訂閱」逐漸發展為消費市場重要且主流的商業模式，但爭議也與日俱增。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲面對全球疫情不斷變化的影響，更多消費者被迫或更加習慣從實體轉向網路，趨勢所及促使網路電商經濟蓬勃發展，尤其「網路訂閱」逐漸發展為消費市場重要且主流的商業模式，但爭議也與日俱增。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真/台北報導

2022-01-12 12:35:14

面對全球疫情不斷變化的影響，更多消費者被迫或更加習慣從實體轉向網路，促使網路電商經濟蓬勃發展，尤其「網路訂閱」逐漸發展為消費市場重要且主流的商業模式，近2年訂閱模式的商店數成長高達7.2%，但爭議也與日俱增，尤其許多商店打著幾天免費試用的名號，一旦消費者沒看清楚提示或未在試用期限前取消訂閱，時間一到便會自動扣款續約，一不小心造成荷包大失血，聯合信用卡處理中心特別提醒，消費者應隨時注意業者提供的各項方案適用期限，依本身需要調整，並詳讀訂閱注意事項，再進行付費訂閱。

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面對全球疫情不斷變化的影響，更多消費者被迫或更加習慣從實體轉向網路，消費者網路電商的消費行為，不但在量增方面有明顯的變化，消費內容也漸漸產生質的轉變，其中一項受到矚目的發展就是「訂閱經濟」，網路訂閱無論是影音、媒體、閱讀、學習等，似亦已逐漸發展為消費市場重要且主流的商業模式。

聯卡中心指出，常見的訂閱有影音訂閱如Youtube、Netflix、新聞媒體訂閱、內容知識訂閱、軟體訂閱如Microsoft 365等，未來將可看到更多元的訂閱服務模式興起，訂閱經濟的服務會更為廣泛覆蓋大家的生活。

由於訂閱制有別於銀貨兩訖的一次性商品銷售，為提供消費者不間斷產品與服務，業者經常透過各種靈活的商品組合及服務方案，像是30天免費試用、續訂折扣方案，或是彈性的按使用計費方式，使用多少才收多少費用，持續吸引新客源，及降低原有客戶的流失。

隨著業者的推波助瀾，消費者勇於嘗新，相關訂閱業績成長的同時，爭議卻也與日俱增，為吸引消費者使用，許多商店打著幾天免費試用的名號，一旦消費者沒看清楚提示或未在試用期限前取消訂閱，時間一到便會自動扣款續約，一不小心造成荷包大失血。

國際信用卡組織近期也發現這問題不可小覷，為降低訂閱制或定期性收費而引發的抱怨或爭議交易，已多次提醒並要求訂閱型特約商店務必將相關權利義務告知持卡人，並要求商店在正式收費前應提示持卡人試用或優惠期間截止日期，同時也要提供持卡人便利的方式隨時可以取消訂閱。

為維護消費者權益，聯卡中心也已要求合作的訂閱型特約商店務必遵守相關規定，消費者或業者可能覺得這些規定一定程度地限制了網路商店的發展，但為衡平產業發展與消費者權益保護，適度的管控應屬必要。

聯卡中心也提醒，面對國內「訂閱經濟」無法抵擋世界潮流，為了跟上世界趨勢，業者應提前部署、做好準備，至於消費者，也別讓自己的權利睡著了，應隨時注意業者提供的各項方案適用期限，依本身需要調整，並詳讀訂閱注意事項，再進行付費訂閱。

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