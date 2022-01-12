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針對現已知傳播鏈，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明：
（1） 機場清潔人員（案17230）群聚事件無新增案例，唯基因定序結果陸續出爐，證實案17230及歌友會相關個案的病毒基因序列，皆與12/24境外移入之確診個案相符，應由境外移入感染源帶入病毒再經職場間接接觸感染。
▲圖片來源／指揮中心
（2） 機場手推車工作人員傳播鏈中，居服員（案17472）同場域接觸者添3例確診案例，基因定序結果，彼此之間幾乎全基因序列相同，初步排除機場外其他感染源的存在。
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（3） 台北某醫院護理師（案17570）傳播鏈，今日無新增案例。
▲圖片來源／指揮中心
另有1名本土案例，為醫院看護，曾在去年（2021年）接觸確診個案，去年9、12月各採檢一次均為陰性。近日因工作需求前往採檢後確診，目前匡列接觸者1人已列居家隔離，其餘現仍進行疫調匡列中。
確診者解隔條件再調整 如隔離病房緊繃有因應措施
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，之前針對無症狀或輕症並且已無住院需求之Delta確診案例，有特別規定較嚴格的解除隔離條件，但在最近一次專家諮詢小組會議中，因應Omicron病毒株的出現，決定調整確診案例之處置及解除隔離治療條件，不再根據不同病毒株實施特定規範。最終修訂條件對於初次呼吸道檢體病毒量低（Ct值≥30），且同時符合下列3款條件者，可解除隔離治療，並進行7天自主健康管理。
（1） 無新冠肺炎相關症狀（或有症狀但為其他病因所致）
（2） SARS-CoV-2 anti-N抗體陽性
（3） 追蹤兩套呼吸道檢體SARS-CoV-2 RT-PCR結果為陰性或Ct值≥30，第一套採檢時間為確診後2日內；第二套採檢時間與第1套應間隔至少24小時。
▲圖片來源／指揮中心
新冠肺炎口服藥過EUA 適應症搶先看！
針對現今國際間使用且亦有觀察到效用的新冠肺炎口服抗病毒藥品，台灣過去並未通過緊急授權使用，因此也未列入新冠肺炎治療指引之中，而食藥署昨（1/11）證實已通過專案輸入及緊急使用授權EUA審查。張上淳召集人補充，該藥物目的在於防止輕、重症成人確診者演變為重症，其適應症為：（1）發病5日內（2）具有重症風險因子，如年紀大、慢性病、癌症、體重過重等族群（3）臨床上不適用其他治療之輕、中度新冠肺炎成人確診者。
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資料來源：健康醫療網 好消息！ 機場群聚基因定序結果出爐，新冠口服藥過EUA
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