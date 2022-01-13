特企／雄獅文具「想像力製造所」打造新年走春派對！

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雄獅文具想像力製造所「虎獅Coming」活動介紹：
福虎有好運「生肖屬虎」民眾來到想像力製造所享以下優惠：
虎民優惠１：平日全票免費升級套票！活動時間：1/10(一)~2/25(五)(平日限定)
凡屬虎民眾平日來館至售票亭出示有效證件，即可享有全票免費升級套票優惠（本優惠僅限現場購票，建議同行親友可先行於網路預約）
虎民優惠2：「滿滿文具虎你撈」虎民免費玩 活動時間：1/22(六)~2/13(日)(假日限定)
新春一手好福氣，50元就能「單手」試手氣。滿池的雄獅文具商品任你抓，只要能一手撈起就讓您全部帶回家！凡屬虎民眾假日來館至活動攤位出示有效證件，即享一次「滿滿文具虎你撈」活動機會，帶回滿滿好禮！
創玩迎新春 新年活動賀新春
創玩新春1：玩玩創意畫新年 活動時間：1/8(六)~2/28(日)
繪出你的新春意象！到「創意體驗區」參與任務卡彩繪活動或在「手作課」中加入春節元素創作，打卡上傳即可兌換精美小禮。
創玩新春2：集集好運迎新春 活動時間：1/22(六)~2/13(日)
探索園區六個景點，蒐集藏在其中的想像力印章，蓋印出獨特造型明信片，完成集章還可以兌換精美禮品一份。
創玩新春3：沾沾喜氣繪心意 活動時間：1/22(六)~2/13(日)（春節、假日限定）
期間限定「浮水畫免費體驗區」，現場專業老師帶你創作獨一無二的流動畫，如現場購買「紅包袋」「零錢包」DIY素材，還能直接教你創作裝飾成絢麗客製小物。
爆春送好禮 新年活動賀新春
於春節期間（2/1~2/13）至「想像力外帶區」商店消費，單筆結帳金額滿500元(折扣後之金額)即可參加「好禮戳戳樂」抽獎活動（每日限量50名），多樣好禮等你帶回家，有機會獲得價值688元的開學文具禮包！
雄獅文具「想像力製造所」 詳細資訊：
每週一到週日(週三休館) 早上09:00-下午17:00 (最晚入館15:30)
325桃園市龍潭區中原路二段188號
官方網站：www.simbalionartstudio.com
臉書連結：www.facebook.com/simbalionpencil